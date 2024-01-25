В первом цифровом микрорайоне Сибири стартовали продажи квартир в новом доме

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Возводит ЖК «Домашний» самый крупный в Тюмени застройщик «Страна Девелопмент». Разбираем по пунктам, что интересного ждет жильцов дома «Парковый» и цифрового микрорайона в целом.
4 секции переменной этажности от 10 до 15 этажей. В «Парковом» только индивидуальные планировки европейского формата от двух до четырехкомнатных. Для студентов или молодых пар предусмотрены студии. Есть квартиры с мастер-спальнями, постирочными, гардеробными и даже с окном в ванной комнате. Всего в доме 4 секции на 412 квартир. В каждой парадной по 2 лифта грузоподъемностью до 400 и 1000 кг. Также в каждом подъезде есть колясочная.
На сегодняшний день именно цифровизация — одна из главных помощников в повседневной жизни. Система FACE ID знает всех жильцов в лицо и открывает двери без ключа. «Умный дом», который можно установить в квартире, помогает хозяевам дистанционно контролировать электричество, воду и доступ в дом.
Всего через несколько домов от «Паркового» расположена самая большая школа Тюменской области — №95. Дополнительно юные жильцы смогут посещать кружки робототехники и лабораторию с оборудованием для 3D-печати. Активные игры будут проходить на площадках для мини-футбола, хоккея, баскетбола, волейбола и беговых дорожках. Два детских сада уже открыты в шаговой доступности.
На первом этаже «Паркового» расположились помещения для бизнеса: всего их 23. Они находятся с внешней стороны дома, это означает, что двор будет закрытый и приватный.
Место, где можно отдохнуть, поиграть с детьми, заняться спортом, встретиться с друзьями. Видеонаблюдение 24/7, своя служба безопасности и отсутствие машин, — все, что нужно для ощущения комфорта. Во дворе — беседки, гамаки, качели-коконы, зоны для отдыха и общения с близкими. Для малышей предусмотрены песочница, домиком, горка и качели. Для ребят постарше — игровой комплекс и воркаут-зона.
По периметру дома обустроят палисадники с газонами, многолетними растениями и кустарниками. Большое количество зелени раскрывает и подтверждает название дома — «Парковый». А на бульваре рядом с ним располагается общественный огород, где можно выращивать зелень, ягоды и цветы.
Отметим, дом «Парковый» будет сдан в начале 2026 года. Как и в других проектах «Страны Девелопмент» клиенты могут оформить опции «Ремонт в ванной или во всей квартире», «Установка кухни с техникой» и «Меблировка всех комнат». По подсчетам аналитиков, оформление таких опций у застройщика позволяет сэкономить до 35% средств.
Каждый дом в жилом комплексе «Домашний» — уникален. Разная этажность, формы, фасады создают впечатление, что вы гуляете по целому городу. На самом деле проект так и спроектирован. В ЖК «Домашний» будет самый большой в городе пешеходный бульвар, который объединит все 24 дома микрорайона. Будут детские площадки, плей-хабы, общественные огороды, зоны для занятия спортом, уголки для тихого отдыха. В центре микрорайона построят фитнес-центр.
Узнать подробнее о проекте, планировках и ценах, посмотреть ход строительства и локацию можно на сайте застройщика strana.com.
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД», проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.