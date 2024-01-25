В первом цифровом микрорайоне Сибири стартовали продажи квартир в новом доме

4 секции переменной этажности от 10 до 15 этажей. В «Парковом» только индивидуальные планировки европейского формата от двух до четырехкомнатных. Для студентов или молодых пар предусмотрены студии. Есть квартиры с мастер-спальнями, постирочными, гардеробными и даже с окном в ванной комнате. Всего в доме 4 секции на 412 квартир. В каждой парадной по 2 лифта грузоподъемностью до 400 и 1000 кг. Также в каждом подъезде есть колясочная.