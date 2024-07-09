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Девелопмент

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Июль
Новый микрорайон на 150 тысяч жителей построят в Тюмени
9 июля, 11:38
Февраль
Правда ли, что на берегу Туры в Тюмени строят перспективное жилье?
28 февраля, 10:09
Все на пирс: каким будет продолжение набережной Туры в Зареке
8 февраля, 08:00
Тюменский ЖК назвали одним из самых дог-френдли кварталов в России
7 февраля, 10:29
Январь
Каким будет «Квартал Экологов» в Тюмени? Рассказываем и показываем
31 января, 04:00
Пора получать ключи. Полторы тысячи тюменцев совсем скоро отметят новоселье
29 января, 12:18
В первом цифровом микрорайоне Сибири стартовали продажи квартир в новом доме
25 января, 08:27
Президент ГК «Страна Девелопмент» признан лучшим руководителем в строительной сфере
19 января, 11:03
Миф или реальность? В Тюмени можно купить квартиру, не вставая с дивана
17 января, 11:17
Золотая середина: 30% покупателей выбирает квартиры не выше пятого этажа
17 января, 04:00
Когда, как и куда убирать новогоднюю елку: советы и приметы
15 января, 09:04
«Страна Девелопмент» опередила всех застройщиков Тюмени по объему ввода жилья
11 января, 08:11
Декабрь 2023
Кухня в ипотеку: «Страна» рассказала, как снизить платеж за мебель
7 декабря 2023, 11:40
Пруд с домиком для уток появится в центре тюменского ЖК «Сердце Сибири»
5 декабря 2023, 06:24
Ноябрь 2023
А из нашего окна: психолог рассказал о влиянии пейзажей на жизнь человека
30 ноября 2023, 12:10
Льготная ипотека, облигации и КРТ: как государство поддерживает строительную отрасль
30 ноября 2023, 04:00
Экономим на дизайнере: ремонт от застройщика, который не надо переделывать
28 ноября 2023, 11:54
Полмиллиона рублей: тюменцы рассказали, куда готовы потратить такую сумму
16 ноября 2023, 06:22
Старая квартира: обменять или продать?
10 ноября 2023, 07:02
Черная пятница в Тюмени — один день в году для выгодной покупки квартиры
9 ноября 2023, 06:01

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