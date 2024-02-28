Правда ли, что на берегу Туры в Тюмени строят перспективное жилье?

Отделка квартир под чистовую позволяет реализовать любой дизайн, отталкиваясь от предпочтений и хобби будущих жильцов. Айслу запомнилась история создания проекта для квартиры с 3 спальнями и кухней-гостиной в «Октябрьском» для семьи из 4 человек. Перед дизайнером стояла задача организовать пространство под разные сценарии жизни, так появилась обеденная зона, которая легко трансформируется в праздничный стол на 8-10 гостей, сохраняя акцентное освещение стола. Просторная прихожая, в которой нашлось место танцклассу с большим зеркалом на стене — дочь профессионально занимается танцами, и для нее было важно организовать место для домашних тренировок. Большая спальня для родителей, которая совмещает функцию отдыха и удаленной работы.