Правда ли, что на берегу Туры в Тюмени строят перспективное жилье?

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Квартал «Октябрьский» расположился в одном из живописных районов Тюмени, из окон открывается вид на заливные луга. Все дома проекта уже сданы и жители успели по-достоинству оценить локацию. В рамках КРТ (комплексного развития территорий) район продолжает развиваться и теперь на берегу реки тот же застройщик возводит «Октябрьский на Туре». Об уникальности квартир в новом проекте и о том, что скрывается за красивым фасадом рассказала тюменский дизайнер интерьеров Айслу Жангаулова.
Айслу занимается дизайном коммерческих и общественных пространств. На ее счету несколько проектов для квартир в кварталах Брусники. Например, «Новин», «Октябрьский» и «Видный», где, кстати, живет и она сама со своей семьей. По мнению специалиста, дома Брусники отличаются эргономикой и заботой о комфорте жителей.
В планировках квартир это отображается в больших кухнях-гостиных для семейных и дружеских встреч, теплых лоджиях, уютных камерных спальнях, гардеробных и постирочных, которые способны вписаться в любой сценарий жизни и помочь создать максимально комфортную домашнюю обстановку как для отдельного человека, так и для целой семьи.
Отделка квартир под чистовую позволяет реализовать любой дизайн, отталкиваясь от предпочтений и хобби будущих жильцов. Айслу запомнилась история создания проекта для квартиры с 3 спальнями и кухней-гостиной в «Октябрьском» для семьи из 4 человек. Перед дизайнером стояла задача организовать пространство под разные сценарии жизни, так появилась обеденная зона, которая легко трансформируется в праздничный стол на 8-10 гостей, сохраняя акцентное освещение стола. Просторная прихожая, в которой нашлось место танцклассу с большим зеркалом на стене — дочь профессионально занимается танцами, и для нее было важно организовать место для домашних тренировок. Большая спальня для родителей, которая совмещает функцию отдыха и удаленной работы.
Особую роль в этой истории сыграло местоположение дома: из родительской спальни открывался чудесный вид на заливные луга, создавая атмосферу уединения и отдыха. В этом заключается уникальность «Октябрьского» — квартал располагается на стыке городского комфорта и природных пейзажей, его жители могут пользоваться преимуществами локации. Согласитесь, не у каждого есть возможность насладиться красотой природы, не выходя из своей квартиры, — поделилась своими размышлениями Айслу.
По словам дизайнера, эта же квартира подошла бы и семейной паре без детей. Тогда на месте одной из спален можно было бы организовать кабинет, небольшой спортзал или гостевую комнату — планировки Брусники универсальны и подходят для реализации любых пожеланий жителей.
Наряду с типовыми планировками, в «Октябрьском» есть интересные варианты квартир с террасами, панорамными окнами и двухуровневые планировки. Такое жилье — относительно новый для тюменцев формат, который определяет уровень комфорта жизни. Одна семейная пара в практике Айслу всерьез рассматривала приобретение двухуровневой квартиры взамен загородного дома, считая основными преимуществами расположение в экологичном районе Тюмени и удобство городской инфраструктуры.
Забота о жителях квартала не заканчивается за порогом квартиры. Фирменный почерк Брусники — прозрачные входные группы, безбарьерная среда для родителей с колясками, велосипедистов и маломобильных граждан, лобби с мягкими диванами для удобного ожидания курьера, бесшумные просторные лифты и удобная навигация по дому — создает ощущение жизни в гостинице высокого класса.
Такие места общего пользования неловко называть подъездом — это не меньше, чем парадная. Здесь для каждого жилого квартала разрабатывается отдельный дизайн-проект интерьера.
— Конечным продуктом Брусники являются не квартиры, а ощущение комфорта от проживания в своей квартире, доме и целом квартале. Я, в свою очередь, очень рада быть причастной к истории новой Тюмени, создавая дизайн-проекты для жителей «Октябрьского». Это очень перспективное место для жизни, поэтому стоит присмотреться к свободным планировкам уже сегодня.
Отметим, в проекте «Октябрьский» в продаже осталось всего несколько квартир. Зато большой выбор вариантов есть в квартале «Октябрьский на Туре». Узнать больше о проекте можно на сайте.
Застройщик ООО «Брусника» https://tyumen.brusnika.ru/. Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.