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Брусника

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2024
Брусника впервые в России запустила траншевую ипотеку на готовое жилье
23 июля, 08:54
Брусника и Совкомбанк первыми в России запустили ипотеку со сниженной ставкой 8,49%
12 июля, 07:39
Брусника построит новые кварталы на месте сетевязальной фабрики и Минского рынка
30 мая, 04:49
Стасишин оценил: что появится в Тюмени после визита замминистра строительства?
Заместитель министра строительства и ЖКЖ РФ Никита Стасишин посетил стройплощадки Тюмени. Он уверен, что тюменский опыт нужно тиражировать на всю страну.
5 апреля, 08:24
Правда ли, что на берегу Туры в Тюмени строят перспективное жилье?
28 февраля, 10:09
Брусника и Жизньмарт раздадут в Тюмени тонну корма для птиц
16 февраля, 10:45
Брусника и Банк ДОМ.РФ запустили онлайн-ипотеку
23 января, 06:25
2023
Обмен предлагать
15 ноября 2023, 06:44
Брусника и команда художников «На горе» реализовали арт-проект «Как с открытки»
16 сентября 2023, 05:00
На берегу озера Тихое в Тюмени появился 38-метровый мурал
30 августа 2023, 09:57
В Тюмени продолжается реализация проектов по благоустройству территорий
31 июля 2023, 06:53
Брусника закрыла сделку по покупке земли в центре Тюмени
30 марта 2023, 09:16
2022
Рекламное агентство Инстинкт и девелопер Брусника представили новую кампанию
17 августа 2022, 04:01
2021
Сбер поддержал первый проект Брусники в Кургане
24 февраля 2021, 06:35

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