Стасишин оценил: что появится в Тюмени после визита замминистра строительства?

Заместитель министра строительства и ЖКЖ РФ Никита Стасишин посетил стройплощадки Тюмени. Он уверен, что тюменский опыт нужно тиражировать на всю страну.