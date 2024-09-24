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Девелоперы

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Сентябрь
Загород Экспо: все о зимней стройке, стройматериалах, инженерке и дизайне
24 сентября, 06:00
ВТБ и «Страна» запустят для работников Минздрава льготную программу покупки квартир
4 сентября, 11:16
Июль
Брусника и Совкомбанк первыми в России запустили ипотеку со сниженной ставкой 8,49%
12 июля, 07:39
Июнь
Сбер и ЭНКО будут сотрудничать в сфере развития передовых цифровых технологий
5 июня, 13:52
Апрель
Комфортная загородная жизнь: в Тюмени пройдет отраслевая выставка «Загород Экспо»
11 апреля, 05:41
Февраль
Правда ли, что на берегу Туры в Тюмени строят перспективное жилье?
28 февраля, 10:09
Сбербанк прислушался к застройщику с Урала
21 февраля, 12:01
«Страна Девелопмент» предложила снизить банковскую комиссию для застройщиков до 3-4%
8 февраля, 12:53
Январь
Пора получать ключи. Полторы тысячи тюменцев совсем скоро отметят новоселье
29 января, 12:18
Миф или реальность? В Тюмени можно купить квартиру, не вставая с дивана
17 января, 11:17
Золотая середина: 30% покупателей выбирает квартиры не выше пятого этажа
17 января, 04:00
«Страна Девелопмент» опередила всех застройщиков Тюмени по объему ввода жилья
11 января, 08:11
Ноябрь 2023
А из нашего окна: психолог рассказал о влиянии пейзажей на жизнь человека
30 ноября 2023, 12:10
Экономим на дизайнере: ремонт от застройщика, который не надо переделывать
28 ноября 2023, 11:54
Тюменская «Страна Девелопмент» признана надежным застройщиком России
23 ноября 2023, 07:24
Полмиллиона рублей: тюменцы рассказали, куда готовы потратить такую сумму
16 ноября 2023, 06:22
Черная пятница в Тюмени — один день в году для выгодной покупки квартиры
9 ноября 2023, 06:01
Октябрь 2023
Исследовать любимый город помогут «Туры» от «Страны Девелопмент»
31 октября 2023, 06:47
Созерцательные маршруты: ландшафтный парк с прудом появится в центре нового ЖК
30 октября 2023, 05:22
Жители Тюмени заботятся об архитектурном облике города
18 октября 2023, 06:30

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