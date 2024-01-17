Золотая середина: 30% покупателей выбирает квартиры не выше пятого этажа

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Согласно сообщениям аналитиков «Страна Девелопмент», наиболее предпочтительными у любителей невысоких этажей являются третий, четвертый и пятый. Среди преимуществ жизни на этих этажах покупатели выделяют: достаточное количество естественного света и свежего воздуха, удаленность от шумных улиц, а также возможность подняться пешком. В качестве плюсов квартир на этих этажах жильцы также отмечают стабильный напор воды, теплые батареи и отсутствие риска протекания крыши.
Еще со времен советского домостроения на первых этажах было принято размещать общественные помещения: поликлиники, молочные кухни, магазины. Современные застройщики, как правило, продолжают эту концепцию и на первых этажах оставляют помещения для коммерции. В числе недостатков, связанных с проживанием на первом этаже многоэтажных жилых зданий, можно отметить необходимость обеспечения дополнительной безопасности, недостаток света и вентиляции, а также уличный шум.
Для того, чтобы обезопасить жителей и сделать проживание на всех этажах дома комфортным, девелоперы прибегают к различным способам. Например, размещают на первых этажах коммерческие помещения, обеспечивают доступ в жилые помещения с улицы через защищенные входные группы, организовывают закрытые дворы и благоустраивают дворовую территорию. Именно так и поступает ГК «Страна Девелопмент».
Среди самых распространенных страхов жизни на высоких этажах — боязнь высоты и поломка лифтов. При этом, как правило, чем выше квартира, тем лучше ее видовые характеристики. Такие варианты пользуются спросом у покупателей, ценящих возможность встречать рассветы и закаты на высоте. К слову, большой популярностью у «Страны» пользуется самый высокий в Тюмени дом под названием «Юпитер» в жилом комплексе «Звездный».
В областной столице «Страна» строит свои жилые комплексы по принципу разноэтажности. Благодаря перепадам высот между секциями двор целый день наполняется естественным светом, а жителям открывается вид на город или набережную. Подобным образом спроектированы дома в ЖК «Европейский берег 2.0» в заречной части Тюмени. Высота секций здесь растет от 4 до 25 этажей. Те подъезды, что ниже, стоят ближе к реке, тем самым открыв другим секциям вид на Туру и город.
Отметим, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн квадратных метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн квадратных метров.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
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