Золотая середина: 30% покупателей выбирает квартиры не выше пятого этажа

В областной столице «Страна» строит свои жилые комплексы по принципу разноэтажности. Благодаря перепадам высот между секциями двор целый день наполняется естественным светом, а жителям открывается вид на город или набережную. Подобным образом спроектированы дома в ЖК «Европейский берег 2.0» в заречной части Тюмени. Высота секций здесь растет от 4 до 25 этажей. Те подъезды, что ниже, стоят ближе к реке, тем самым открыв другим секциям вид на Туру и город.