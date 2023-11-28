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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

Экономим на дизайнере: ремонт от застройщика, который не надо переделывать

Экономим на дизайнере: ремонт от застройщика, который не надо переделывать

28 ноября 2023, 11:54
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс» . erid: LjN8KXsjj
Серый шторм, Голубой вереск, Хлопковая нить: «Страна Девелопмент» запустила новую линию ремонтов в проектах компании. Застройщик представил пять вариантов — от светлых нейтральных до темных брутальных. Разбираемся, сколько стоит такая отделка и что в нее входит.

В рамках выполненного в комнатах ремонта «Страна Девелопмент» предлагает:

  • Кондиционер,
  • Подоконники из пластика и откосы из сэндвич-панелей,
  • Детские замки на каждой створке окон,
  • Ниши у окон с установленным карнизом для штор,
  • Виниловые обои на флизелиновой основе под покраску — можно окрашивать до 5 раз,
  • Ламинат 32 класса с высоким уровнем тепло- и звукоизоляции,
  • Напольный плинтус с кабель-каналом,
  • Белый матовый натяжной потолок,
  • Потолочные светильники,
  • Розетки и выключатели,
  • Межкомнатные двери с вставками из матового стекла,
  • Видеодомофон.
В проектах «Страны» даже кондиционер установлен.В проектах «Страны» даже кондиционер установлен.
В проектах «Страны» даже кондиционер установлен.
Фото: «Страна Девелопмент»

В ванной девелопер тоже делает ремонт. Кстати, «Страна» единственный застройщик в Тюмени и Екатеринбурге, который предлагает опцию «ремонт только в ванной» со следующими параметрами:

  • Сантехника и смесители,
  • Розетки и выключатели,
  • Раковина с тумбой и зеркало с подсветкой,
  • Плитка на стенах и полу,
  • Точечные светильники на натяжном потолке.
«Ванна под ключ» — мечта хозяйки.«Ванна под ключ» — мечта хозяйки.
«Ванна под ключ» — мечта хозяйки.
Фото: «Страна Девелопмент»

Эксперты отмечают, что от стоимости ремонта в новой квартире 30–35% бюджета тратится именно на ванную комнату. Плитка, сантехника, услуги мастеров выходят в копеечку. Выполнить такие работы самостоятельно сможет не каждый.

На выбор четыре варианте ремонта в ванной.На выбор четыре варианте ремонта в ванной.
На выбор четыре варианте ремонта в ванной.На выбор четыре варианте ремонта в ванной.
На выбор четыре варианте ремонта в ванной.
Фото: «Страна Девелопмент»

А что с ценой?

Если клиент оформляет ремонт всей квартиры — 18 900 рублей за кв. метр в квартирах формата евро-тешки и больше и 19 900 рублей за кв. метр в студиях, однокомнатных, евро-душках. Если же будущий новосел решил сделать с помощью застройщика ремонт только в ванной комнате, то стоимость начинается от 230 000 рублей.

Пять новых стилей ремонта в комнатах уже можно оформить в «Стране».Пять новых стилей ремонта в комнатах уже можно оформить в «Стране».
Пять новых стилей ремонта в комнатах уже можно оформить в «Стране».
Фото: «Страна Девелопмент»

Из очевидных плюсов:

  • Экономия денег и времени. Цена на материалы и услугу фиксируется при оформлении. Ни изменения курсов, ни санкции не страшны,
  • Гарантия от застройщика. Не нужно потом искать поставщиков и мастеров,
  • Возможность включения в ипотеку. Не потребуется разом выложить крупную сумму, чтобы купить материалы и расплатиться с подрядчиками,
  • Заезд в свою квартиру сразу после сдачи дома.

Миксовать стили ремонт в комнатах и ванной можно на вкус клиента. Например, сделать всю квартиру в светлых тонах или же объединить нейтральную ванну и темные комнаты. Как говорится: «На вкус и цвет».

ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». strana.com.

#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Покупка#Застройка#Продажа#Екатеринбург#Покупка квартир#Девелопмент#Продажа недвижимости#Преимущества#Девелоперы#Анастасия Имамахметова#Страна
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