Экономим на дизайнере: ремонт от застройщика, который не надо переделывать

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В рамках выполненного в комнатах ремонта «Страна Девелопмент» предлагает:
В ванной девелопер тоже делает ремонт. Кстати, «Страна» единственный застройщик в Тюмени и Екатеринбурге, который предлагает опцию «ремонт только в ванной» со следующими параметрами:
Эксперты отмечают, что от стоимости ремонта в новой квартире 30–35% бюджета тратится именно на ванную комнату. Плитка, сантехника, услуги мастеров выходят в копеечку. Выполнить такие работы самостоятельно сможет не каждый.
Если клиент оформляет ремонт всей квартиры — 18 900 рублей за кв. метр в квартирах формата евро-тешки и больше и 19 900 рублей за кв. метр в студиях, однокомнатных, евро-душках. Если же будущий новосел решил сделать с помощью застройщика ремонт только в ванной комнате, то стоимость начинается от 230 000 рублей.
Из очевидных плюсов:
Миксовать стили ремонт в комнатах и ванной можно на вкус клиента. Например, сделать всю квартиру в светлых тонах или же объединить нейтральную ванну и темные комнаты. Как говорится: «На вкус и цвет».
ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». strana.com.