Экономим на дизайнере: ремонт от застройщика, который не надо переделывать

Если клиент оформляет ремонт всей квартиры — 18 900 рублей за кв. метр в квартирах формата евро-тешки и больше и 19 900 рублей за кв. метр в студиях, однокомнатных, евро-душках. Если же будущий новосел решил сделать с помощью застройщика ремонт только в ванной комнате, то стоимость начинается от 230 000 рублей.