Черная пятница в Тюмени — один день в году для выгодной покупки квартиры

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Как правило, реальные скидки предлагают крупные компании, которые дорожат репутацией и лояльностью потребителей. В частности, ведущим застройщикам не интересны разовые продажи, они работают на долгосрочную перспективу и им важно доверие клиентов.
Зарекомендовавшим себя на рынке компаниям нечего скрывать. Информация об их проектах есть в открытом доступе. Следует изучить социальные сети компании, почитать реальные отзывы, а также ознакомиться с юридической и финансовой информацией о девелопере на официальных сервисах, — рассказал директор по продажам СЗ «Мидгард Рус» Никита Кулигин.
Уникальный проект — жилой комплекс «Уездные кварталы» — девелопер возводит в современном районе с развитой инфраструктурой — Тюменской слободе.
Уютный и элегантный, сдержанный по архитектуре первый дом жилого комплекса «Уездные кварталы» уже готовится к первым новоселам. Он подойдет как большим и дружным семьям, так и молодым людям: в шаговой доступности есть вся инфраструктура для активной жизни.
Во втором доме с переменной этажностью ведутся активные строительные работы. Строительство третьего дома только началось, но он уже обещает стать архитектурной доминантой не только жилого комплекса, но и всего района.
Девелопер «Мидгард Рус» подготовил беспрецедентную акцию «Черная пятница». Только до конца ноября можно приобрести уникальные квартиры со скидкой 1 500 000 рублей*. Для этого нужно успеть забронировать приглянувшиеся квадратные метры и подписать договор купли-продажи до 30 ноября 2023 года включительно.
Помимо этого, застройщик приготовил для покупателей и другие спецпредложения. Воспользовавшись ими, приобрести новое жилье можно по колоссальным скидкам. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено, поэтому успейте стать собственником выгодной недвижимости. Подробности условий покупки уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Помимо спецпредложений, застройщик подготовил более сотни других планировок под любой сценарий жизни — от уютных студий площадью 38 квадратных метров до семейных трехкомнатных квартир более 90 квадратов. Студии в жилом комплексе предлагают от 4,1 млн рублей, однокомнатные — от 5 млн.
Семьям, где родители мечтают иметь приватное пространство, приглянутся двухкомнатные квартиры площадью от 82 квадратов и мастер-спальнями. Во многих есть гардеробная с местом под постирочную. Стоимость на них стартует от 7,4 млн рублей.
Роскошные 3-комнатные квартиры подойдут приверженцам семейных ценностей. Акцентная кухня-гостиная с обеденной зоной станет местом задушевных бесед с родными. Мастер-спальня обеспечит родителям уединение, а другие просторные комнаты позволят создать для детей комфортные локации для игр и развития. Цена на трешки начинается от 8,7 млн рублей.
Для особых ценителей есть пентхаусы на последних этажах с потолками 3 метра и террасами площадью 20 квадратных метров. Квартиры в «Уездных кварталах» доступны с отделкой white box или с готовым ремонтом.
При входе в подъезд жителей ЖК «Уездные кварталы» встречает просторная парадная с мягкой зоной ожидания, теплым тамбуром и большой колясочной. В отделке используются натуральные материалы и керамогранит.
Во дворе новоселов ждет зеленый оазис, наполненный цветущими яблонями, благоухающей сиренью, раскидистыми липами и вечно зелеными соснами. Вечер после трудового дня можно встретить в дизайнерском сквере с фонтанами и пешеходным бульваром.
Для любителей спокойного отдыха здесь предусмотрели комфортные шезлонги и теневые навесы. Для детишек — веревочные лестницы, паутинки, стену для скалолазания, горки и качели. Для спортсменов оборудовали воркаут-площадку. По соседству — природный парк «Комарово». До набережной Тюмени можно доехать всего за 20 минут.
О проекте, стоимости квартир и акции «Черная пятница» уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (3452) 39-47-81, в офисе или на сайте.
Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1,
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.
*Акция проводится с 09.11.2023 г. по 30.11.2023 г. включительно. Выгода 1500000 рублей действует на квартиры в доме 4 (гп-4) ЖК «Уездные кварталы». В акции участвуют квартиры № 1, № 196, № 201, № 202, № 203, № 204. Участником акции может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо, которое выполнит следующее условие: осуществит бронирование квартиры, участвующей в акции, в срок с 09.11.2023 г. до 30.11.2023 г., подпишет договор и отправит на регистрацию договор до 30.11.2023 г.