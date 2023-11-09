Черная пятница в Тюмени — один день в году для выгодной покупки квартиры

*Акция проводится с 09.11.2023 г. по 30.11.2023 г. включительно. Выгода 1500000 рублей действует на квартиры в доме 4 (гп-4) ЖК «Уездные кварталы». В акции участвуют квартиры № 1, № 196, № 201, № 202, № 203, № 204. Участником акции может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо, которое выполнит следующее условие: осуществит бронирование квартиры, участвующей в акции, в срок с 09.11.2023 г. до 30.11.2023 г., подпишет договор и отправит на регистрацию договор до 30.11.2023 г.