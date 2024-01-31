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Каким будет «Квартал Экологов» в Тюмени? Рассказываем и показываем

Каким будет «Квартал Экологов» в Тюмени? Рассказываем и показываем

31 января 2024, 04:00
Фото: «Страна Девелопмент»
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В самом центре деловой Тюмени стартовали продажи в доме «Квартал Экологов». Это один из восьми домов в известном жилом комплексе «Сердце Сибири» от застройщика «Страна Девелопмент». Уникальность комплекса в его озеленении — здесь объединятся природа тундры, степи, тайги и Арктики.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» рассказал, каким будет «Квартал Экологов», расположенный в жилом комплексе «Сердце Сибири». Так, в этом доме разместятся пять парадных с разной высотой — от 13 до 22 этажей. В каждой секции — по 2 лифта грузоподъемностью 450 и 1000 кг: поднять диван, шкаф или дружную компанию не составит труда.

Более полутысячи квартир — 656 вариантов — с планировками как для ценителей классики, так и для любителей экспериментов. Есть лоты с панорамными окнами на Тюмень, с видами на бульвар и двор. Хозяйки оценят квартиры с постирочными, кладовыми и двумя санузлами. Для предпочитающих естественное освещение подойдут варианты с окнами на две и даже три стороны. Для дополнительного комфорта — удобные мастер-спальни с собственными ванной и гардеробом.

Фото: «Страна Девелопмент»

Фасад дома выполнен в приятных теплых оттенках. И правда, это напоминает осенние краски Арктики. На первом этаже откроются необходимые в повседневной жизни магазины, аптеки, салоны и центры услуг.

Фото: «Страна Девелопмент»

Для жильцов дома в «Квартале Экологов» предусмотрен собственный закрытый паркинг на 501 машиноместо. Паркинг соединен с домом, поэтому лишний раз выходить на улицу не придется. А для гостей оборудованы места за периметром дома. Отметим, двор закрыт и от машин, и от посторонних.

Фото: «Страна Девелопмент»

Всего в жилом комплексе «Сердце Сибири» будет 8 домов. Их соединит большой пешеходный бульвар «Тропа Сибири» длиною в 640 метров. Он бесспорно станет любимым местом для отдыха и встреч резидентов комплекса. «Тропа Сибири» объединит в себе все тематические зоны ЖК — Арктика, тайга, степь, тундра и другие. Праздничные программы, спортивные состязания и кино теплыми летними вечерами — все, что нужно для полноценного релакса. Зоны отдыха с навесами и перголами создадут свою неповторимую атмосферу, наполненную прохладой, шелестом листвы, щебетанием птиц и стрекотом насекомых.

Фото: «Страна Девелопмент»

Для комфорта жильцов на всей территории ЖК создана безбарьерная среда, нет лишних порогов и ступеней. Установлена зарядка для электрокаров, а также смарт-технологии, например, бесключевой доступ во двор, парадную и паркинг. Собственная управляющая компания поможет решить любые коммунальные вопросы.

Фото: «Страна Девелопмент»

Отметим, «Квартал Экологов» будет сдан уже в первом квартале 2026 года. Подробнее о компании, жилом комплексе, ходе строительства и ценах можно узнать на сайте застройщика strana.com.

АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

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