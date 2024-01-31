Каким будет «Квартал Экологов» в Тюмени? Рассказываем и показываем

Более полутысячи квартир — 656 вариантов — с планировками как для ценителей классики, так и для любителей экспериментов. Есть лоты с панорамными окнами на Тюмень, с видами на бульвар и двор. Хозяйки оценят квартиры с постирочными, кладовыми и двумя санузлами. Для предпочитающих естественное освещение подойдут варианты с окнами на две и даже три стороны. Для дополнительного комфорта — удобные мастер-спальни с собственными ванной и гардеробом.