А из нашего окна: психолог рассказал о влиянии пейзажей на жизнь человека

При выборе новой квартиры или дома многие не обращают внимание на вид из окна. Однако некоторые ученые считают, что пейзажи должны играть одну из главных ролей в этом процессе. Ряд исследований в разных странах привели к выводам, что красивый и приятный вид из окна продлевает жизнь на 3-5 лет.