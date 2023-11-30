А из нашего окна: психолог рассказал о влиянии пейзажей на жизнь человека

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Зрительный канал — самый объемный канал восприятия. В секунду он пропускает в шесть раз больше информации, чем слуховой.
Через глаза мы все про этот мир начинаем понимать. А наши эмоции — это ответ на происходящее вокруг. Соответственно, я смотрю на что-то и это вызывает у меня эмоции — либо положительного, либо отрицательного спектра, — рассказал клинический психолог Ирина Осницкая.
При выборе новой квартиры или дома многие не обращают внимание на вид из окна. Однако некоторые ученые считают, что пейзажи должны играть одну из главных ролей в этом процессе. Ряд исследований в разных странах привели к выводам, что красивый и приятный вид из окна продлевает жизнь на 3-5 лет.
Доказано, что если регулярно смотреть на какую-то картинку, то можно управлять своим эмоциональным состоянием. Стабильный эмоциональный отклик может вызывать гормональную реакцию. То есть, чем больше мы смотрим на некрасивое — вызываем негативные эмоции. Соответственно, тем больше кортизола гормона стресса в нашем организме. И наоборот, — пояснил специалист.
Чувство тревоги и усталости могут вызвать виды на старые однотипные дома, на стены соседних зданий, промышленные зоны или склады. Положительный эффект на самочувствие и эмоциональное состояние оказывают виды на парки и лес, на воду — море, реки, озера и пруды, на современные яркие общественные пространства или красивые архитектурные строения.
В Тюмени есть новостройки, которые отвечают критериям лучших видовых характеристик. И застройщики осознанно не строят рядом несколько высоких домов, чтобы открыть лучшие виды из окон в большем количестве квартир.
Например, по такому принципу возводится жилой комплекс «Европейский берег 2.0» от ГК «Страна Девелопмент» в заречной части города, прямо на берегу Туры. Проектируя дома, малоэтажные секции застройщик расположил ближе к воде, а те, что выше — чуть поодаль.
Благодаря перепадам высот между секциями двор целый день наполняется естественным светом, а его жителям открывается вид на набережную. Часть окон смотрят во двор и на бульвар, где расположены зеленые зоны отдыха и детские площадки — такие виды формируют чувство безопасности.
В НЛП (нейролингвистическое программирование) есть такое понятие, как пространственные якоря. То есть, если вы все время смотрите на одну и ту же картинку, это закрепляет определенное состояние. Иногда нужно менять фокус внимания, — подытожила Ирина Осницкая.
Если вид из окна не радует, значит, обязательно нужно выйти из дома. Прогуляться во дворе, присесть на лавочку, понаблюдать за игрой детей или просто насладиться приятной атмосферой.
ООО СЗ «К2». Проектная документация на наш. дом.рф. strana.com.