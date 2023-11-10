Старая квартира: обменять или продать?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Преимущества программы «Обмен»:
Использование данной программы становится выгодным шагом для покупателя. Например, при покупке квартиры в ЖК «Авторский» стоимостью 8 млн рублей и реализованного объекта по цене 5 млн рублей — эта сумма станет первоначальным взносом, останется доплатить 3 млн. При оплате могут быть использованы как собственные средства, так и жилищные сертификаты или ипотека.
Вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов отметил, что преимуществом такого способа оплаты является оперативность — не нужно откладывать покупку на время накопления средств.
Более того, учитывая выгодные условия, можно использовать привлекательную ставку по ипотеке и снизить сумму кредита за счет увеличенного первоначального взноса. Также данный способ предполагает возможность быстрого обмена квартиры с несовершеннолетними собственниками и получение полного юридического сопровождения сделок на всех этапах. Удобно, что после оформления сделки клиенты смогут в течение 3 месяцев жить на прежней квартире, не переплачивая за аренду жилья, — пояснил Александр Гуторов.
Важно отметить, в рамках программы можно реализовать квартиру, соответствующую следующим критериям: зарегистрированное право собственности — не долевое, дом не старше 1961 года постройки, этажностью, равной или превышающей 4 этажа, с узаконенной планировкой, без обременения правами третьих лиц, не в аварийном состоянии, а также лоты, оформленные в ипотеку.
Обменять старую квартиру на новую можно в любом тюменском ЖК «Страны» — «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», «Авторский», «Юнион», «Домашний» или «Звездный».
*обмен.рф.
ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». Проектная декларация на наш. дом.рф, strana.com.