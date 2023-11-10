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Старая квартира: обменять или продать?

Старая квартира: обменять или продать?

10 ноября 2023, 07:02
Фото: «Страна Девелопмент»
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ГК «Страна Девелопмент» анонсировала в своих жилых комплексах программу «Обмен». Новая опция позволяет покупателям обменять недвижимость, в том числе и строящуюся, на новую квартиру в проектах застройщика.

Преимущества программы «Обмен»:

  • Быстро.Теперь не нужно тратить время на поиск покупателя. Всего 2 шага: получить оценку своего жилья* — выйти на сделку,
  • Выгодно. При оценке стоимость жилья не занижается, как при стандартном трейд-ине. Остаток можно оформить в ипотеку или рассрочку. При выборе новой квартиры скидка от застройщика сохраняется,
  • Удобно. В течение 3 месяцев после оформления сделки можно проживать в своей прежней квартире и не переплачивать за аренду жилья,
  • Снижение суммы ипотечного кредита на новую квартиру за счет увеличения первоначального взноса,
  • Возможность получить наличными часть денежных средств,
  • Полное юридическое сопровождение на всех этапах.

Использование данной программы становится выгодным шагом для покупателя. Например, при покупке квартиры в ЖК «Авторский» стоимостью 8 млн рублей и реализованного объекта по цене 5 млн рублей — эта сумма станет первоначальным взносом, останется доплатить 3 млн. При оплате могут быть использованы как собственные средства, так и жилищные сертификаты или ипотека.

В проектах «Страны» можно купить квартиру с готовым ремонтом и меблировкой.В проектах «Страны» можно купить квартиру с готовым ремонтом и меблировкой.
В проектах «Страны» можно купить квартиру с готовым ремонтом и меблировкой.
Фото: «Страна Девелопмент»

Вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов отметил, что преимуществом такого способа оплаты является оперативность — не нужно откладывать покупку на время накопления средств.

Более того, учитывая выгодные условия, можно использовать привлекательную ставку по ипотеке и снизить сумму кредита за счет увеличенного первоначального взноса. Также данный способ предполагает возможность быстрого обмена квартиры с несовершеннолетними собственниками и получение полного юридического сопровождения сделок на всех этапах. Удобно, что после оформления сделки клиенты смогут в течение 3 месяцев жить на прежней квартире, не переплачивая за аренду жилья, — пояснил Александр Гуторов.
Менеджеры и юристы сопровождают клиентов на всех этапах.Менеджеры и юристы сопровождают клиентов на всех этапах.
Менеджеры и юристы сопровождают клиентов на всех этапах.
Фото: «Страна Девелопмент»

Важно отметить, в рамках программы можно реализовать квартиру, соответствующую следующим критериям: зарегистрированное право собственности — не долевое, дом не старше 1961 года постройки, этажностью, равной или превышающей 4 этажа, с узаконенной планировкой, без обременения правами третьих лиц, не в аварийном состоянии, а также лоты, оформленные в ипотеку.

Обменять старую квартиру на новую можно в любом тюменском ЖК «Страны» — «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», «Авторский», «Юнион», «Домашний» или «Звездный».

ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». Проектная декларация на наш. дом.рф, strana.com.

#Тюмень#Тюменская область#Продажа#Покупка квартир#Ипотека#Рассрочка#Обмен жилья#Девелопмент#Продажа недвижимости#Преимущества#Анастасия Имамахметова#Страна
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