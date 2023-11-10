Старая квартира: обменять или продать?

Использование данной программы становится выгодным шагом для покупателя. Например, при покупке квартиры в ЖК «Авторский» стоимостью 8 млн рублей и реализованного объекта по цене 5 млн рублей — эта сумма станет первоначальным взносом, останется доплатить 3 млн. При оплате могут быть использованы как собственные средства, так и жилищные сертификаты или ипотека.