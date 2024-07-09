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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Новый микрорайон на 150 тысяч жителей построят в Тюмени

Новый микрорайон на 150 тысяч жителей построят в Тюмени

9 июля 2024, 11:38
Фото: пресс-служба Сбера
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KHA8y
Масштабный проект комплексного освоения территории «Золотые ворота Сибири» на площади 740 гектаров, включающий в себя строительство жилья и объектов инфраструктуры, будет реализован в Тюмени.

Соглашение об этом на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин, управляющий ГК «Золотые ворота Сибири» Игорь Самкаев и генеральный директор ООО СЗ «Термо-Девелопмент» Сергей Ельпин. Новый микрорайон разместится на участке вблизи озер Кривое и Турбеково, а также левом берегу реки Туры до окружной дороги Тюмени. До 2042 года на этой территории планируется поэтапно построить 4,9 млн кв. м. жилья и всю необходимую инфраструктуру — школы, детские сады, медицинские учреждения, пожарное депо, торговый центр и другие объекты, а также мост через реку Тура.

В новом микрорайоне смогут проживать около 150 000 человек. Для их комфорта будет реализована концепция «умного города». В управление системами жизнеобеспечения, безопасности, транспорта будут внедрены передовые цифровые технологии. Проектированием микрорайона занимается ГК «Золотые ворота Сибири», застраивать территорию будет ООО «СЗ „Термо-Девелопмент“, а Сбер станет ключевым финансовым партнером и окажет содействие в цифровизации нового микрорайона.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«Проекты комплексного освоения территории, в которых грамотно сочетаются градостроительные инновации, цифровые технологии и бережное отношение к окружающей среде, — это основа для благополучия и процветания городов. Для нас важно, что столь масштабный инновационный проект реализуется на территории Уральского федерального округа, в Тюменской области. У Сбера накоплен серьезный опыт по финансированию строительства умных домов и даже умного города в Рублёво-Архангельском в Москве. Сбер готов оказать финансовую, технологическую и консультационную поддержку, чтобы строительство нового микрорайона в Тюмени стало проектом опережающего развития, который формирует новое качество жизни, создает рабочие места и дает мощный импульс для экономики».

Игорь Самкаев, управляющий ГК «Золотые ворота Сибири»:

«Новый проект ЖК „Золотые Ворота Сибири“ станет, несомненно, лучшим жилищным комплексом в России. Он сможет полностью удовлетворить все потребности современного человека: в образовании, трудовой деятельности, спорте, качественном досуге и отдыхе. В создании нашего комплекса участвовали лучшие международные и тюменские компании. Помимо жилых домов, планируется построить знаковые для области и страны объекты: 50-этажный административный комплекс, многофункциональный концертный зал на 3000 мест, современный многопрофильный госпиталь, Дворец фигурного катания и дворец олимпийских единоборств. Все это планируется реализовать с использованием современных технологий. Нас ждут великие свершения!»

Сергей Ельпин, генеральный директор ООО СЗ «Термо-Девелопмент»:

«Синергетический подход к формированию современной городской среды обеспечит новый этап качественного взаимодействия девелоперов и компаний банковского сектора, благодаря которому тенденция комплексного освоения территории станет новым высоким стандартом отрасли в нашем регионе. Строительство дорог, социальной и коммерческой инфраструктуры совместно с новационным проектным подходом по формированию осмысленных сценариев качественной городской жизни сделает проект привлекательным для тюменцев и гостей города».

Анатолий Азизов, отметил управляющий директор ДОМ.РФ:

«Новый ЖК „Золотые Ворота Сибири“ в Тюмени — яркий пример комплексного подхода к развитию региона, где в очередной раз показало свою эффективность многолетнее сотрудничество Правительства Тюменской области и ДОМ.РФ про реализации 161-ФЗ. В рамках этого взаимодействия региону по предложению ДОМ.РФ решением Правительственной комиссии передан в управление земельный участок в г. Тюмени, что позволит создать не просто современный проект с современной комфортной городской средой, лучшими практиками в проектировании в сочетании с энергоэффективными и цифровыми технологиями, развитой системой общественного транспорта и общественных пространств, производственным кластером, но и по сути, задать новые стандарты партнерства власти, бизнеса, института развития в создании, отвечающего требованиям времени проектом, который очевидно станет новым и лучшим центром притяжения не только Тюмени, но и на межрегиональном уровне».
#Бизнес#Тюмень#Строительство#Строительный бизнес#Застройщики#Сбербанк#Инфраструктура#Девелопмент#Новые технологии#Сбер
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