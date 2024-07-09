Новый микрорайон на 150 тысяч жителей построят в Тюмени

Соглашение об этом на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин, управляющий ГК «Золотые ворота Сибири» Игорь Самкаев и генеральный директор ООО СЗ «Термо-Девелопмент» Сергей Ельпин. Новый микрорайон разместится на участке вблизи озер Кривое и Турбеково, а также левом берегу реки Туры до окружной дороги Тюмени. До 2042 года на этой территории планируется поэтапно построить 4,9 млн кв. м. жилья и всю необходимую инфраструктуру — школы, детские сады, медицинские учреждения, пожарное депо, торговый центр и другие объекты, а также мост через реку Тура.