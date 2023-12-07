Кухня в ипотеку: «Страна» рассказала, как снизить платеж за мебель

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Для хозяйки кухня — одна из главных зон в доме, где все должно быть под рукой. Ее выбор, заказ и установка порой растягиваются на несколько месяцев. А если есть кухня, то уют в новом «гнездышке» создать проще и быстрее. Именно поэтому в кухнях от «Страны» предусмотрены современные электрические варочные панели, холодильник, вытяжка, а также места под посудомойку и духовой шкаф. Под каждую планировку дизайнеры разработали оптимальный и эргономичный вариант кухонного гарнитура. Для студий — прямые кухни, для больших по площади вариантов — угловые со стойкой, есть промежуточный вариант — без стойки.
На выбор предлагается четыре стилевых решения — дерево, бетон, керамика и мрамор. Любой из этих вариантов кухни есть в каждом ЖК компании «Европейский берег 2.0», «Юнион», «Сердце Сибири», «Домашний», «Звездный» и «Авторский».
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