Кухня в ипотеку: «Страна» рассказала, как снизить платеж за мебель

Для хозяйки кухня — одна из главных зон в доме, где все должно быть под рукой. Ее выбор, заказ и установка порой растягиваются на несколько месяцев. А если есть кухня, то уют в новом «гнездышке» создать проще и быстрее. Именно поэтому в кухнях от «Страны» предусмотрены современные электрические варочные панели, холодильник, вытяжка, а также места под посудомойку и духовой шкаф. Под каждую планировку дизайнеры разработали оптимальный и эргономичный вариант кухонного гарнитура. Для студий — прямые кухни, для больших по площади вариантов — угловые со стойкой, есть промежуточный вариант — без стойки.