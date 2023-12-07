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Кухня в ипотеку: «Страна» рассказала, как снизить платеж за мебель

Кухня в ипотеку: «Страна» рассказала, как снизить платеж за мебель

7 декабря 2023, 11:40
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс» . erid: LjN8JuGw1
Купить квартиру мечты и заехать сразу, не тратя время на покупку и установку мебели — мечта многих. Поэтому федеральный застройщик «Страна Девелопмент» предлагает готовое решение. Во всех жилых комплексах компании можно купить квартиру с уже установленной кухней и бытовой техникой.

Для хозяйки кухня — одна из главных зон в доме, где все должно быть под рукой. Ее выбор, заказ и установка порой растягиваются на несколько месяцев. А если есть кухня, то уют в новом «гнездышке» создать проще и быстрее. Именно поэтому в кухнях от «Страны» предусмотрены современные электрические варочные панели, холодильник, вытяжка, а также места под посудомойку и духовой шкаф. Под каждую планировку дизайнеры разработали оптимальный и эргономичный вариант кухонного гарнитура. Для студий — прямые кухни, для больших по площади вариантов — угловые со стойкой, есть промежуточный вариант — без стойки.

Фото: «Страна Девелопмент»

На выбор предлагается четыре стилевых решения — дерево, бетон, керамика и мрамор. Любой из этих вариантов кухни есть в каждом ЖК компании «Европейский берег 2.0», «Юнион», «Сердце Сибири», «Домашний», «Звездный» и «Авторский».

Кстати, в ЖК «Авторский», который «Страна» строит в Доме обороны, недалеко от набережной — до 31 января действует акция «Мебель в подарок». Помимо кухни будущие новоселы получат мебель во все комнаты выбранного гнездышка. Акция распространяется на ограниченный пул квартир.

Фото: «Страна Девелопмент»

5 причин, почему покупка квартиры с готовой кухней — выгодно:

  1. Экономия денег. При покупке кухни от застройщика ее цена будет ниже в среднем на 15-20%. За счет больших объемов девелопер получает скидку, поэтому стоимость для покупателей тоже становится меньше.
  2. Фиксирование цены. При оформлении договора цена на ремонт, кухню и бытовую технику фиксируется. Скачки валюты, санкции и прочие факторы уже не повлияют на их стоимость.
  3. Можно переехать сразу. Готовая кухня от застройщика сэкономит время, а сварить кофе в своей квартире можно будет сразу после получения ключей. Оставшуюся мебель завезти быстро и просто.
  4. Мягкий платеж. Стоимость ремонта и кухни включится в ипотеку. Ежемесячный платеж немного увеличится, но зато не будет необходимости разово платить большую сумму за материалы и работу.

Осталось только выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com, а о других выгодных предложениях ГК «Страна Девелопмент» — на promo.strana.com.

ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». Проектная декларация — на наш. дом.рф. strana.com.

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