«Страна Девелопмент» опередила всех застройщиков Тюмени по объему ввода жилья

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В 2023 году «Страна Девелопмент» ввела в эксплуатацию 144 134 жилых квадратных метров. И это не считая мест общего пользования, коммерческих помещений, паркингов и торгового центра «Среда» в ЖК «Звездный». Все объекты были сданы в срок и даже с опережением.
Рейтинг компании остался на уровне 5 звезд, что является показателем соблюдения декларируемого срока ввода жилья. Так, 80% жилых домов ГК «Страна Девелопмент» сдается раньше срока на 3-6 месяцев. Выверенные стандарты, автоматизация и внедрение новых процессов позволяют соблюдать все нормы и требования, но при этом строить с опережением. Благодаря этому отпраздновать новоселье раньше запланированной даты уже смогли тысячи российских семей.
На 1 января 2024 года «Страна» также возглавила рейтинг Тюмени по объему текущего строительства. На сегодняшний день девелопер возводит 511 576 квадратных метров жилья. В ТОП по РФ ГК «Страна Девелопмент» занимает 16‑е место.
На данный момент ГК «Страна Девелопмент» возводит в Тюменской области шесть жилых комплексов. «Европейский берег 2.0» в заречной части города, «Звездный» на Мысу, «Авторский» в районе Дома Обороны, «Юнион» и «Домашний» в Плеханово, а также «Сердце Сибири» в деловом центре региональной столицы.
За 15 лет девелопером построено более 1 млн квадратных метров жилья, а в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн квадратных метров. Федеральная компания «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года.
Каждый проект девелопера отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
Напомним, ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности и финансовой устойчивости ГК «Страна Девелопмент» на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу стабильный. Рейтинг ruBBB со стабильным прогнозом означает, что компания достаточно надежна по сравнению с другими объектами рейтинга.
ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ». Проектная декларация на наш. дом.рф.
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