«Страна Девелопмент» опередила всех застройщиков Тюмени по объему ввода жилья

Рейтинг компании остался на уровне 5 звезд, что является показателем соблюдения декларируемого срока ввода жилья. Так, 80% жилых домов ГК «Страна Девелопмент» сдается раньше срока на 3-6 месяцев. Выверенные стандарты, автоматизация и внедрение новых процессов позволяют соблюдать все нормы и требования, но при этом строить с опережением. Благодаря этому отпраздновать новоселье раньше запланированной даты уже смогли тысячи российских семей.