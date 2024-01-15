Когда, как и куда убирать новогоднюю елку: советы и приметы

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В дореволюционной России ель старались убрать до праздника Крещение Господне. Таинство считалось одним из главных православных праздников, поэтому традиции чтили строже. А вот по фэн-шую новогоднее дерево должно простоять как минимум до китайского Нового года, который в 2024 году наступит 10 февраля.
Медики советуют убирать елку сразу после Рождества: чем дольше она стоит, тем больше пыли собирает. А вообще радоваться нарядной красавице можно хоть до мая, если в вашей семье, как в анекдоте: «Жена недавно выбросила елку, думал третий год с ней встретим».
Каждый год насущный вопрос в семьях — куда убрать елку, чтобы она не занимала много места, не падала папе на голову, когда отрывают шкаф и не мешала маме на балконе выращивать огурцы.
В современных жилых комплексах застройщики сразу предусматривают кладовки для хранения сезонных вещей, спортинвентаря и тех самых елок. По статистике, каждый четвертый покупатель квартиры в новостройке хочет приобрести кладовку, чтобы не занимать место в гардеробной или шкафах. К такому выводу пришли аналитики федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент».
Посмотрим, как выглядят кладовые в ЖК «Страны». Это проветриваемое помещение закрывается на ключ, а его средняя площадь — 5 кв. м. Есть и более просторные, чтобы уместилось все, что не хочется хранить в квартире. Кладовые находятся в паркинге, в который можно попасть, не выходя из дома.
Для хранения сезонных колясок, велосипедов, самокатов и других средств передвижения во всех парадных есть специальные помещения, которыми могут пользоваться жители подъезда. Доступ в колясочные и парадные, внутри которых установлены камеры видеонаблюдения, есть только у резидентов ЖК.
На сегодняшний день «Страна Девелопмент» возводит в Тюмени шесть жилый комплексов: «Европейский берег 2.0» в заречной части города, «Звездный» на Мысу, «Авторский» в районе Дома Обороны, «Юнион» и «Домашний» в Плеханово, «Сердце Сибири» в деловом центре города.
АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная документация на наш. дом.рф. strana.com.