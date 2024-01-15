Когда, как и куда убирать новогоднюю елку: советы и приметы

Посмотрим, как выглядят кладовые в ЖК «Страны». Это проветриваемое помещение закрывается на ключ, а его средняя площадь — 5 кв. м. Есть и более просторные, чтобы уместилось все, что не хочется хранить в квартире. Кладовые находятся в паркинге, в который можно попасть, не выходя из дома.