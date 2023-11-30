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Льготная ипотека, облигации и КРТ: как государство поддерживает строительную отрасль

Льготная ипотека, облигации и КРТ: как государство поддерживает строительную отрасль

30 ноября 2023, 04:00
Фото: «Страна Девелопмент»
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Руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков выступил на Международной выставке «Россия» и перечислил наиболее эффективные меры господдержки строительной отрасли. Три основных направления: льготная ипотека, инфраструктурные облигации и комплексное развитие территорий (КРТ).

Продление программы льготной ипотеки — важнейший инструмент господдержки, который стимулирует развитие рынка, позволяет девелоперам реализовывать проекты и остается самым доступным способом приобретения квартир и улучшения жилищных условий для большей части населения России.

Фото: «Страна Девелопмент»

Новый механизм инфраструктурных облигаций играет важную роль в развитии российских городов и направлен на улучшение качества жизни тысяч российских семей. «Страна» в числе первых присоединилась к федеральной программе инфраструктурных облигаций, в рамках которой осуществляется комплексный подход к строительству крупных жилых объектов в различных субъектах РФ и обеспечение их необходимой инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой.

В Тюмени с использованием данного механизма Страной реализуется строительство цифрового микрорайона «Домашний», куда уже заселились 1300 семей. Для обеспечения их комфорта была введена в эксплуатацию газовая котельная мощностью 37 МВт, строится еще одна на 21,2 МВт, в полном объеме обеспечены условия технологического присоединения по всем инженерным сетям, проложено 1,7 из 2,6 км дорог. Комплексное развитие территорий позволяет модернизировать облик регионов России и помогать жителям ветхого жилого фонда в улучшении жилищных условий.

Программа КРТ имеет огромный потенциал для развития жилищного строительства и благоустройства городов России, — отметил Александр Гайдуков.
Фото: «Страна Девелопмент»

Говоря про успешный опыт «Страны» в реализации проектов КРТ в Тюмени и Екатеринбурге, Александр подчеркнул значение социальной ответственности застройщиков при реализации программы и необходимость тесного взаимодействия с жителями ветхого жилья при расселении.

Примером быстрого и успешного старта по КРТ стало расселение ветхого аварийного жилья в Екатеринбурге. «Страна Девелопмент» в тесном взаимодействии с жителями и при поддержке администрации города за 9 месяцев смогла расселить около 200 жильцов 16-ти двухэтажных аварийных домов и начать новое строительство.

Фото: «Страна Девелопмент»

Комплексное применение механизмов господдержки позволяет застройщикам обеспечить доступным и качественным жильем большое количество россиян.
ООО СЗ «Страна-Эталон». strana.com.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Строительный бизнес#Застройщики#Выставка#Государственная поддержка#Квартиры#Девелопмент#Анастасия Имамахметова#Страна#Международная выставка
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