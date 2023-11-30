Льготная ипотека, облигации и КРТ: как государство поддерживает строительную отрасль

В Тюмени с использованием данного механизма Страной реализуется строительство цифрового микрорайона «Домашний», куда уже заселились 1300 семей. Для обеспечения их комфорта была введена в эксплуатацию газовая котельная мощностью 37 МВт, строится еще одна на 21,2 МВт, в полном объеме обеспечены условия технологического присоединения по всем инженерным сетям, проложено 1,7 из 2,6 км дорог. Комплексное развитие территорий позволяет модернизировать облик регионов России и помогать жителям ветхого жилого фонда в улучшении жилищных условий.