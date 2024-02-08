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Все на пирс: каким будет продолжение набережной Туры в Зареке

Все на пирс: каким будет продолжение набережной Туры в Зареке

8 февраля 2024, 08:00
Фото: «Страна Девелопмент»
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Пляжный променад, прибрежный сад, пирс со смотровой, сухой фонтан, вело-колясочный маршрут и еще с десяток полезных зон. Все это появится на новой набережной в заречной части города вдоль жилого комплекса «Европейский берег 2.0» в Тюмени.

Новая общественная зона станет продолжением уже существующей набережной около легендарного ЖК «Европейский берег». Кстати, этот проект реализует крупный федеральный застройщик «Страна Девелопмент».

Фото: «Страна Девелопмент»

Именно здесь архитекторы предусмотрели зоны для всех возрастов и интересов. Так, для детей проектируются игровые площадки с качелями, батутами и песочницами. Чтобы развести потоки объекты будут разделены по возрастам и интересам: от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет и для ребят до 12 лет. Для самых ловких и смелых установят скалодром. Для мам с малышами предусмотрен колясочный маршрут, чтобы прогулка на свежем воздухе была комфортной.

Фото: «Страна Девелопмент»

На всей протяженности набережной Туры появятся места для пикников, встреч с друзьями, отдыха на солнце и в тени под навесами.

Фото: «Страна Девелопмент»

Общественные огороды уже стали одним из любимых мест у жителей «Европейского берега», поэтому в новом проекте застройщик «Стана Девелопмент» также обустроит место, где резиденты смогут выращивать зелень, ягоды, овощи и цветы.

Напомним, в прошлом году девелопер запустил пилотный проект общественных огородов в тюменском микрорайоне «Европейский берег» и планирует масштабировать этот опыт в рамках реализации всех новых жилых комплексов в Тюмени и Екатеринбурге.

Фото: Татьяна Полякова / «Стана Девелопмент»

Рядом с водой будут и места для спорта — воркаут-площадка, настольный теннис, беговая и велодорожки.

Фото: «Стана Девелопмент»

Проектируя ЖК «Европейский берег 2.0», малоэтажные дома застройщик «Страна Девелопмент» расположил ближе к воде, а те, что выше, — немного дальше. Благодаря перепадам высот между секциями двор целый день наполняется естественным светом, и жителям открывается вид на набережную. Часть окон смотрят во двор и бульвар, где расположены зеленые зоны отдыха и детские площадки — такие виды формируют чувство безопасности.

Весь ЖК будет состоять из 10 многосекционных домов от 4 до 25 этажей. Проект будет завершен в 2030 году. Первый дом, «Монте-Карло», будет сдан уже в 2025-м. На территории ЖК предусмотрены два детских сада, еще один — встроенный и одна новая школа.

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