Все на пирс: каким будет продолжение набережной Туры в Зареке

Именно здесь архитекторы предусмотрели зоны для всех возрастов и интересов. Так, для детей проектируются игровые площадки с качелями, батутами и песочницами. Чтобы развести потоки объекты будут разделены по возрастам и интересам: от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет и для ребят до 12 лет. Для самых ловких и смелых установят скалодром. Для мам с малышами предусмотрен колясочный маршрут, чтобы прогулка на свежем воздухе была комфортной.