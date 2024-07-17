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Продажа квартиры

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Июль
«Страна Девелопмент» построит в центре Тюмени новый ЖК с двумя детскими садами
17 июля, 12:24
Брусника и Совкомбанк первыми в России запустили ипотеку со сниженной ставкой 8,49%
12 июля, 07:39
Июнь
Что будет с обороной в Тюмени? Стали известны подробности проекта «Дома на Ямской»
5 июня, 05:00
Май
Почему каждый третий тюменец покупает квартиру в новостройке с готовым ремонтом?
29 мая, 04:00
Февраль
Все на пирс: каким будет продолжение набережной Туры в Зареке
8 февраля, 08:00
Декабрь 2023
Открытие катка в стильном пространстве: эстетичный ЖК Тюмени ждет горожан в гости
14 декабря 2023, 06:23
Пруд с домиком для уток появится в центре тюменского ЖК «Сердце Сибири»
5 декабря 2023, 06:24
В Тюменской слободе стартовали продажи нового ЖК
5 декабря 2023, 06:03
Ноябрь 2023
А из нашего окна: психолог рассказал о влиянии пейзажей на жизнь человека
30 ноября 2023, 12:10
Необычный современный микрорайон-берлога появился в Тюмени
20 ноября 2023, 13:44
Черная пятница в Тюмени — один день в году для выгодной покупки квартиры
9 ноября 2023, 06:01
Октябрь 2023
Тюменский ЖК «Домашний» вошел в топ-5 «умных» кварталов России
26 октября 2023, 08:06
Сентябрь 2023
Тюменский ЖК «Звездный» получил Золотой кирпич
25 сентября 2023, 10:21
Тюменские эксперты рассказали о преимуществах покупки квартиры сейчас
14 сентября 2023, 10:07
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в Тюмени может вырасти до 20%
12 сентября 2023, 05:14
Зарека: из деревянной застройки в микрорайон Тюмени, где все включено
11 сентября 2023, 05:05
Из пустыря в первый цифровой микрорайон Сибири: новый ЖК изменит облик Плеханово
1 сентября 2023, 04:43
Август 2023
В Тюмени придумали, как дороже и быстрее продать квартиру
Отзывы о такой услуге положительные — даже небольшие изменения в интерьере помогают ускорить процесс продажи и повышают ее цену.
22 августа 2023, 13:06

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