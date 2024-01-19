Президент ГК «Страна Девелопмент» признан лучшим руководителем в строительной сфере

Отметим, Александр Гайдуков является руководителем и основателем ГК «Страна Девелопмент» с 2006 года. За это время компания родом из Тюмени вышла в новые регионы: Москва и область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. По итогам 2023 года застройщик занял 16 место по объемам текущего строительства в РФ. В домашнем региона «Страна» на протяжении многих лет бессменный лидер по вводу и объему строительства.