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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Президент ГК «Страна Девелопмент» признан лучшим руководителем в строительной сфере

Президент ГК «Страна Девелопмент» признан лучшим руководителем в строительной сфере

19 января 2024, 11:03
Фото: «Страна Девелопмент»
В Тюмени подвели итоги премии «Девелопер года 2023». По результатам оценки профессионального сообщества второй год подряд лучшим руководителем признан президент группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Компанию «Страна Девелопмент» эксперты также выбрали победителем в номинации «Девелопер года. Многоквартирные дома». В премии также приняли участие как крупные застройщики, например, группа «Эталон» и «Самолет», так и региональные компании.

Отметим, Александр Гайдуков является руководителем и основателем ГК «Страна Девелопмент» с 2006 года. За это время компания родом из Тюмени вышла в новые регионы: Москва и область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. По итогам 2023 года застройщик занял 16 место по объемам текущего строительства в РФ. В домашнем региона «Страна» на протяжении многих лет бессменный лидер по вводу и объему строительства.

Фото: «Страна Девелопмент»

Одно из основных направлений работы компании — проекты комплексного развития территорий. На данный момент более 20% всех проектов компании реализуются по программе КРТ — это 7 жилых комплексов, которые находятся в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Московской области.

#Тюмень#Тюменская область#Застройщики#Самолет#Новосибирск#Девелопмент#Жилые комплексы#РФ#КРТ#Анастасия Имамахметова#Страна
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