Президент ГК «Страна Девелопмент» признан лучшим руководителем в строительной сфере

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Компанию «Страна Девелопмент» эксперты также выбрали победителем в номинации «Девелопер года. Многоквартирные дома». В премии также приняли участие как крупные застройщики, например, группа «Эталон» и «Самолет», так и региональные компании.
Отметим, Александр Гайдуков является руководителем и основателем ГК «Страна Девелопмент» с 2006 года. За это время компания родом из Тюмени вышла в новые регионы: Москва и область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. По итогам 2023 года застройщик занял 16 место по объемам текущего строительства в РФ. В домашнем региона «Страна» на протяжении многих лет бессменный лидер по вводу и объему строительства.
Одно из основных направлений работы компании — проекты комплексного развития территорий. На данный момент более 20% всех проектов компании реализуются по программе КРТ — это 7 жилых комплексов, которые находятся в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Московской области.