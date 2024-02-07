Тюменский ЖК назвали одним из самых дог-френдли кварталов в России

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Дог-френдли среда завоевывает Россию. Кажется, еще недавно наличие площадки для выгула или лапомойки в подъезде было редкой опцией, выгодно отличающей девелопера, однако сегодня это уже практически данность: Минстрой разрабатывает стандарты дог-френдли инфраструктуры, а в списке самых «собакоориентированных» городов с трудом выбирают победителя — слишком уж много хороших проектов в них представлено, — сообщает портал Всеостройке.рф.
Действительно, необходимость создания прогулочных зон для собак не так давно обозначили в Минстрое России, но «Страна» зонирует площадки уже давно. Так, 100% проектов компании в Тюмени уже оборудованы или в ближайшее время будут оборудованы площадками для выгула собак. Такие площадки проектируются около пешеходных бульваров — в отдалении от прогулочных зон.
В «Звездном» предусмотрено три площадки для выгула питомцев и игровые снаряды. В подъездах установлены дог-боксы с пакетами.
В рейтинг также вошли ЖК «Крылов» в Сургуте от застройщика «ДСК-1», квартал-парк «Каменные палатки» в Екатеринбурге от «Гринвич недвижимость», московские апарт-отель Roza Rossa девелопера KR Properties и жилой комплекс «Ильменский» от «ПИК».
*По данным ЕРЗ (Единый Ресурс Застройщиков) ГК «Страна Девелопмент» — лидер Тюменской области по объемам строительства и вводу жилых квадратных метров.