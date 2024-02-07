Тюменский ЖК назвали одним из самых дог-френдли кварталов в России

Действительно, необходимость создания прогулочных зон для собак не так давно обозначили в Минстрое России, но «Страна» зонирует площадки уже давно. Так, 100% проектов компании в Тюмени уже оборудованы или в ближайшее время будут оборудованы площадками для выгула собак. Такие площадки проектируются около пешеходных бульваров — в отдалении от прогулочных зон.