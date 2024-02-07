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Тюменский ЖК назвали одним из самых дог-френдли кварталов в России

Тюменский ЖК назвали одним из самых дог-френдли кварталов в России

7 февраля 2024, 10:29
Фото: «Страна Девелопмент»
Портал Всеостройке.рф назвал топ-5 самых комфортных для владельцев собак жилых комплексов России. В число лучших вошел и тюменский проект «Звездный», расположенный на Мысу. Это проект самого крупного* в городе застройщика ГК «Страна Девелопмент».
Дог-френдли среда завоевывает Россию. Кажется, еще недавно наличие площадки для выгула или лапомойки в подъезде было редкой опцией, выгодно отличающей девелопера, однако сегодня это уже практически данность: Минстрой разрабатывает стандарты дог-френдли инфраструктуры, а в списке самых «собакоориентированных» городов с трудом выбирают победителя — слишком уж много хороших проектов в них представлено, — сообщает портал Всеостройке.рф.
Фото: «Страна Девелопмент»

Действительно, необходимость создания прогулочных зон для собак не так давно обозначили в Минстрое России, но «Страна» зонирует площадки уже давно. Так, 100% проектов компании в Тюмени уже оборудованы или в ближайшее время будут оборудованы площадками для выгула собак. Такие площадки проектируются около пешеходных бульваров — в отдалении от прогулочных зон.

В «Звездном» предусмотрено три площадки для выгула питомцев и игровые снаряды. В подъездах установлены дог-боксы с пакетами.

В рейтинг также вошли ЖК «Крылов» в Сургуте от застройщика «ДСК-1», квартал-парк «Каменные палатки» в Екатеринбурге от «Гринвич недвижимость», московские апарт-отель Roza Rossa девелопера KR Properties и жилой комплекс «Ильменский» от «ПИК».

*По данным ЕРЗ (Единый Ресурс Застройщиков) ГК «Страна Девелопмент» — лидер Тюменской области по объемам строительства и вводу жилых квадратных метров.

#Тюмень#Тюменская область#Россия#Собака#Екатеринбург#Мыс#Девелопмент#Жилой комплекс#Страна
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