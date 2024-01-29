Пора получать ключи. Полторы тысячи тюменцев совсем скоро отметят новоселье

Во дворе «Квартала Полярников» организовано много интерактивных зон из природного материала: большая песочница для малышей с тактильными предметами и разными текстурами, качели-маятники и балансиры, для родителей — теневые шатры, лежаки и беседки. Для детей среднего возраста возведен горный хребет с безопасным покрытием и разными восхождениями, полоса препятствий и многофункциональная площадка. Для детей старшего возраста — игровые комплексы, качели и батуты, спортивная площадка для групповых игр, снаряды для фитнеса и турники, а также стена для скалолазания.