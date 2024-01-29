nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Пора получать ключи. Полторы тысячи тюменцев совсем скоро отметят новоселье

Пора получать ключи. Полторы тысячи тюменцев совсем скоро отметят новоселье

29 января 2024, 12:18
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1» . erid: LjN8KWujM
В жилом комплексе «Сердце Сибири» уже активно идет выдача ключей от новых квартир в доме под названием «Квартал Полярников». Это уже третий дом в ЖК, который встречает новоселов. Кстати, в нем остались последние квартиры с привлекательными условиями и скидками.

«Квартал Полярников» от застройщика «Страна Девелопмент» рассчитан на 636 квартир общей жилой площадью 33 тысячи 880 квадратных метров. На первом этаже расположились 28 помещений для бизнеса. А в соседних домах уже открыты пекарни, супермаркеты, пункты выдачи, медицинский центр и другие необходимые в повседневной жизни салоны и сервисы услуг.

Фото: «Страна Девелопмент»

Выдача ключей проходит поэтапно. Сначала в офис приглашают новоселов, которые приобрели квартиры с предчистовой отделкой. «Страна Девелопмент» выполняет все черновые работы, поэтому после получения ключей жильцы могут сразу приступать к чистовой отделке.

Фото: «Страна Девелопмент»

Далее для оформления документов приглашают собственников, которые приобрели дополнительные опции «Ремонт» и «Меблировка от застройщика». Эти варианты подходят тем, кто хочет заехать в уже готовое жилье или сэкономить. Так, стоимость полного комплекта мебели от «Страны» для будущего новосела будет дешевле на 30-35%.

Стоит отметить, что покупатели каждой третьей квартиры оформили услугу «Ремонт от застройщика», а в каждой пятнадцатой девелопер установил мебель.

Фото: «Страна Девелопмент»

Во дворе «Квартала Полярников» организовано много интерактивных зон из природного материала: большая песочница для малышей с тактильными предметами и разными текстурами, качели-маятники и балансиры, для родителей — теневые шатры, лежаки и беседки. Для детей среднего возраста возведен горный хребет с безопасным покрытием и разными восхождениями, полоса препятствий и многофункциональная площадка. Для детей старшего возраста — игровые комплексы, качели и батуты, спортивная площадка для групповых игр, снаряды для фитнеса и турники, а также стена для скалолазания.

Фото: «Страна Девелопмент»

В 2024 году в этом жилом комплексе будут сданы еще два дома в «Квартале Газовиков» (в первой половине текущего года) и «Квартале Строителей» (в конце года). Всего же «Страна Девелопмент» предусмотрел в «Сердце Сибири» 8 домов.

Фото: «Страна Девелопмент»

В центре комплекса протянется пешеходный бульвар «Тропа Сибири». На нем будут 6 зон для занятий спортом, 17 функциональных зон, 3 большие площадки для детских игр, озеро с домиком для уток и много зелени. Весь проект завершат в 2026 году.

АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Застройщики#Квартиры#Покупка квартир#Девелопмент#Продажа недвижимости#Девелоперы#Анастасия Имамахметова#Страна
Подпишитесь
«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
Сегодня, 07:09
«Поведется даже самый умный»: как мошенники обманывают жителей Тюменской области?
Сегодня, 07:50
Третий случай за месяц: тюменец вернулся с СВО и едва не утонул в яме с кипятком
Сегодня, 09:01
На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение
Сегодня, 04:48
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
26 января, 07:03
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Сегодня, 08:19