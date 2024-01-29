Пора получать ключи. Полторы тысячи тюменцев совсем скоро отметят новоселье

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
«Квартал Полярников» от застройщика «Страна Девелопмент» рассчитан на 636 квартир общей жилой площадью 33 тысячи 880 квадратных метров. На первом этаже расположились 28 помещений для бизнеса. А в соседних домах уже открыты пекарни, супермаркеты, пункты выдачи, медицинский центр и другие необходимые в повседневной жизни салоны и сервисы услуг.
Выдача ключей проходит поэтапно. Сначала в офис приглашают новоселов, которые приобрели квартиры с предчистовой отделкой. «Страна Девелопмент» выполняет все черновые работы, поэтому после получения ключей жильцы могут сразу приступать к чистовой отделке.
Далее для оформления документов приглашают собственников, которые приобрели дополнительные опции «Ремонт» и «Меблировка от застройщика». Эти варианты подходят тем, кто хочет заехать в уже готовое жилье или сэкономить. Так, стоимость полного комплекта мебели от «Страны» для будущего новосела будет дешевле на 30-35%.
Стоит отметить, что покупатели каждой третьей квартиры оформили услугу «Ремонт от застройщика», а в каждой пятнадцатой девелопер установил мебель.
Во дворе «Квартала Полярников» организовано много интерактивных зон из природного материала: большая песочница для малышей с тактильными предметами и разными текстурами, качели-маятники и балансиры, для родителей — теневые шатры, лежаки и беседки. Для детей среднего возраста возведен горный хребет с безопасным покрытием и разными восхождениями, полоса препятствий и многофункциональная площадка. Для детей старшего возраста — игровые комплексы, качели и батуты, спортивная площадка для групповых игр, снаряды для фитнеса и турники, а также стена для скалолазания.
В 2024 году в этом жилом комплексе будут сданы еще два дома в «Квартале Газовиков» (в первой половине текущего года) и «Квартале Строителей» (в конце года). Всего же «Страна Девелопмент» предусмотрел в «Сердце Сибири» 8 домов.
В центре комплекса протянется пешеходный бульвар «Тропа Сибири». На нем будут 6 зон для занятий спортом, 17 функциональных зон, 3 большие площадки для детских игр, озеро с домиком для уток и много зелени. Весь проект завершат в 2026 году.
АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.