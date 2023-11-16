Полмиллиона рублей: тюменцы рассказали, куда готовы потратить такую сумму

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
«Представьте, что у вас свободные 500 000 рублей. Как вы их потратите?» — с таким вопросом к своим клиентам обратился федеральный застройщик «Страна Девелопмент».
Мнения разделились почти поровну. С небольшим перевесом 57% опрошенных сказали, что вложили бы деньги в долгосрочную перспективу, чтобы не потерять. Большая часть из них (80%) приобрели бы недвижимость — квартиру или паркинг, остальные (20%) открыли бы вклад, вложили в развитие бизнеса или отложили на образование детей.
43% готовы потратить эту сумму «здесь и сейчас». Сделать ремонт, обновить мебель и технику дома, отправиться в отпуск или на шопинг всей семьей.
Чтобы помочь своим клиентам реализовать желаемое, ГК «Страна Девелопмент» запустила предновогоднюю акцию. Сейчас в жилых комплексах застройщика можно купить квартиры со скидкой 500 000 рублей.
Сейчас самое подходящее время для приобретения недвижимости. Традиционно в предновогодний период новостройки пользуются спросом, кто-то хочет закрыть гештальт, кто-то сделать шикарный подарок или порадовать себя любимого. В январе рынок предложений может напоминать торговый центр после распродажи.
В акции «Страны» участвуют квартиры на любой вкус:
Акция распространяется на широкий пул квартир во всех жилых комплексах, которые застройщик строит в Тюмени — ЖК «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», «Авторский», «Юнион», «Домашний» или «Звездный». Предложение действует до 15 февраля 2024 года.
Кстати, чтобы покупка оказалась еще выгоднее, ремонт и меблировку от застройщика можно включить в ипотеку. Их стоимость фиксируется и становится почти незаметной в рамках ежемесячных платежей. Выбрать подходящий вариант, забронировать и записаться в офис продаж можно на сайте застройщика strana.com.
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». strana.com.