Полмиллиона рублей: тюменцы рассказали, куда готовы потратить такую сумму

Мнения разделились почти поровну. С небольшим перевесом 57% опрошенных сказали, что вложили бы деньги в долгосрочную перспективу, чтобы не потерять. Большая часть из них (80%) приобрели бы недвижимость — квартиру или паркинг, остальные (20%) открыли бы вклад, вложили в развитие бизнеса или отложили на образование детей.