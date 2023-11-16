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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

Полмиллиона рублей: тюменцы рассказали, куда готовы потратить такую сумму

Полмиллиона рублей: тюменцы рассказали, куда готовы потратить такую сумму

16 ноября 2023, 06:22
Фото: Артем Сонсин
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Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» провел опрос среди своих клиентов и выяснил, на что они готовы потратить 500 тысяч рублей. Вариантов тюменцы предложили много. Делимся самыми популярными из них.

«Представьте, что у вас свободные 500 000 рублей. Как вы их потратите?» — с таким вопросом к своим клиентам обратился федеральный застройщик «Страна Девелопмент».

Мнения разделились почти поровну. С небольшим перевесом 57% опрошенных сказали, что вложили бы деньги в долгосрочную перспективу, чтобы не потерять. Большая часть из них (80%) приобрели бы недвижимость — квартиру или паркинг, остальные (20%) открыли бы вклад, вложили в развитие бизнеса или отложили на образование детей.

Фото: «Страна Девелопмент»

43% готовы потратить эту сумму «здесь и сейчас». Сделать ремонт, обновить мебель и технику дома, отправиться в отпуск или на шопинг всей семьей.

Фото: Артем Сонсин

Чтобы помочь своим клиентам реализовать желаемое, ГК «Страна Девелопмент» запустила предновогоднюю акцию. Сейчас в жилых комплексах застройщика можно купить квартиры со скидкой 500 000 рублей.

Сейчас самое подходящее время для приобретения недвижимости. Традиционно в предновогодний период новостройки пользуются спросом, кто-то хочет закрыть гештальт, кто-то сделать шикарный подарок или порадовать себя любимого. В январе рынок предложений может напоминать торговый центр после распродажи.

Фото: «Страна Девелопмент»

В акции «Страны» участвуют квартиры на любой вкус:

  • 2-комнатные с кухней-гостиной, чтобы можно было собирать всех близких вместе не только в новогоднюю ночь,
  • 3-комнатные с панорамными окнами — тогда дети и взрослые будут вместе любоваться праздничным салютом,
  • 4-комнатные с приватной мастер-спальней, чтобы не будить во время утренних сборов родственников, которые приехали к вам в гости, например, на зимние каникулы

Акция распространяется на широкий пул квартир во всех жилых комплексах, которые застройщик строит в Тюмени — ЖК «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», «Авторский», «Юнион», «Домашний» или «Звездный». Предложение действует до 15 февраля 2024 года.

Кстати, чтобы покупка оказалась еще выгоднее, ремонт и меблировку от застройщика можно включить в ипотеку. Их стоимость фиксируется и становится почти незаметной в рамках ежемесячных платежей. Выбрать подходящий вариант, забронировать и записаться в офис продаж можно на сайте застройщика strana.com.

ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». strana.com.

#Общество#Тюмень#Покупка-продажа#Акция#Покупка квартир#Девелопмент#Продажа недвижимости#Новостройки#Девелоперы#Анастасия Имамахметова#Страна
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