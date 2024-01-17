Миф или реальность? В Тюмени можно купить квартиру, не вставая с дивана

Пользователи могут самостоятельно оплатить бронирование квартиры на определенный срок. При этом сумма платной брони при оформлении квартиры вычитается из стоимости квартиры. Если клиент еще в поиске нужного варианта, то можно подписаться на уведомления и получать информацию об акциях и скидках на понравившиеся лоты, а также об изменении статуса: «Забронирована/снова в продаже».