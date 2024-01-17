Миф или реальность? В Тюмени можно купить квартиру, не вставая с дивана

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В обновленном личном кабинете ГК «Страна Девелопмент» клиенты могут не только выбрать и забронировать понравившуюся квартиру, но и записаться на онлайн-встречу или очный показ в любом городе на любой проект застройщика, а также оформить оценку и страховку на недвижимость, здоровья, ОСАГО и КАСКО.
Клиенты «Страны Девелопмент» могут самостоятельно оформить все виды услуг, которые отображаются в личном кабинете. Им доступны: персонализированная подборка квартир от менеджера, сохранение ранее просмотренных квартир в «Избранное», продление брони и простой переход из бесплатной брони в платную.
Пользователи могут самостоятельно оплатить бронирование квартиры на определенный срок. При этом сумма платной брони при оформлении квартиры вычитается из стоимости квартиры. Если клиент еще в поиске нужного варианта, то можно подписаться на уведомления и получать информацию об акциях и скидках на понравившиеся лоты, а также об изменении статуса: «Забронирована/снова в продаже».
Жилой комплекс «Домашний» стал победителем крупного всероссийского конкурса Urban Awards в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО». Его не просто так называют первым цифровым микрорайоном Сибири. Здесь жильцам в повседневной жизни помогают цифровые помощники. Лифт знает, на каком этаже живет каждый резидент: поэтому не нужно будет нажимать кнопку, он сам это сделает.
Система Face ID знает всех жильцов в лицо и открывает двери без ключа. «Умный дом», который можно установить в каждой квартире, помогает хозяевам дистанционно контролировать электричество, воду и доступ в подъезд. «Умный паркинг» позволит забыть о пульте для ворот, машины находятся под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.
Кстати, в личном кабинете покупателя также можно выбрать и забронировать квартиры и в других ЖК компании: «Европейский берег 2.0» в заречной части города, «Звездный» на Мысу, «Авторский» в районе Дома Обороны, «Юнион» и «Домашний» в Плеханово, «Сердце Сибири» в деловом центре города.
Обновленный функционал личного кабинета разработан с целью максимально упростить процесс выбора и покупки квартиры. В дальнейшем у клиентов «Страны» появится возможность вести весь процесс выбора и оформления покупки квартиры онлайн в своем личном кабинете, — рассказал вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
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