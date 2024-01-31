nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В зоне спецоперации погиб вахтовик из Тюмени

«Папа был патриотом нашей страны»: на СВО в Новый год погиб вахтовик из Тюмени

31 января 2024, 08:27
Фото: 1MI

В зоне спецоперации погиб вахтовик из Тюмени

Дмитрий Тарасенко погиб при исполнении боевых задач. У него остались жена, две дочери и сын.

Мужчина отправился на СВО добровольцем, так как был патриотом своей страны. Тюменец погиб при выполнении боевых задач 1 января 2024 года.

Фото: Ольга Тарасенко / ВКонтакте
«Семья у нас дружная и большая, это и к родственникам относится. У папы есть еще два младших брата и сестра. 5-6 лет назад мы переехали в деревню и живем в домике у реки с прекрасным пейзажем. В деньгах никогда не нуждались, так как папа много лет уже работал вахтами. На СВО пошел исключительно из-за того, что был патриотом нашей страны. По-другому просто бы не смог», — рассказала «Нашему городу» дочь бойца Софья Тарасенко.

Со своей супругой Ольгой Дмитрий прожил порядка 27 лет. У мужчины остались трое детей — старшая дочь Софья, средний сын Леонид и младшая дочь Варвара.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб разведчик из Тюменской области. Айдар Муратбакиев ушел на СВО в ноябре 2023 года.

Читайте также:
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь«Сыночек, ты всегда будешь со мной»: в СВО погиб житель Ишимского районаВ зоне СВО погибли двое тюменцев
#Общество#Тюменская область#Погибшие#Бойцы#СВО#Участники СВО#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?
Вчера, 08:14
В Тюмени озвучили цену самой дорогой проданной квартиры. Это «однушка»
Вчера, 07:53
Не прошло и суток: в Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города
Вчера, 06:32
Метеозависимым подготовиться: мощнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область
Вчера, 09:35
Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале
Вчера, 05:44
В Тюмени силовики продолжают ловить мигрантов-уклонистов от армии
Вчера, 12:27