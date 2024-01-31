«Папа был патриотом нашей страны»: на СВО в Новый год погиб вахтовик из Тюмени

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Мужчина отправился на СВО добровольцем, так как был патриотом своей страны. Тюменец погиб при выполнении боевых задач 1 января 2024 года.
«Семья у нас дружная и большая, это и к родственникам относится. У папы есть еще два младших брата и сестра. 5-6 лет назад мы переехали в деревню и живем в домике у реки с прекрасным пейзажем. В деньгах никогда не нуждались, так как папа много лет уже работал вахтами. На СВО пошел исключительно из-за того, что был патриотом нашей страны. По-другому просто бы не смог», — рассказала «Нашему городу» дочь бойца Софья Тарасенко.
Со своей супругой Ольгой Дмитрий прожил порядка 27 лет. У мужчины остались трое детей — старшая дочь Софья, средний сын Леонид и младшая дочь Варвара.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб разведчик из Тюменской области. Айдар Муратбакиев ушел на СВО в ноябре 2023 года.