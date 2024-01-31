Велосипедист из Тюмени сбил женщину и обвинил ее в неосторожности

Установлено, что в мае 2023 года 35-летний велосипедист сбил 48-летнюю женщину, шедшую по тротуару в районе улицы Таймырская. После наезда помогать ей он не стал, вместо помощи тюменка получила оскорбления. У женщины диагностировали переломы костей пальца и руки.