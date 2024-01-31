Велосипедист из Тюмени сбил женщину и обвинил ее в неосторожности

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:00
Установлено, что в мае 2023 года 35-летний велосипедист сбил 48-летнюю женщину, шедшую по тротуару в районе улицы Таймырская. После наезда помогать ей он не стал, вместо помощи тюменка получила оскорбления. У женщины диагностировали переломы костей пальца и руки.
Велосипедиста привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью по неосторожности.
Пострадавшая также обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском о возмещении с мужчины компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил.
Ранее «Наш город» сообщал, что детский сад в Ялуторовске наказали из-за полученной ребенком травмы. Ребенок упал с горки и сломал руку.