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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

В Тюмени возведут две транспортные развязки и новые эстакады

В Тюмени построят новые транспортные развязки и эстакады

31 января 2024, 06:38
Фото: 1MI

В Тюмени возведут две транспортные развязки и новые эстакады

В рамках строительства второго транспортного кольца в Тюмени будет возведено несколько эстакад и две полноценные транспортные развязки. Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в эфире программы «Час Тюмени».

По его словам, проект строительства получил поддержку федерального бюджета. В конце декабря 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 4 миллиардов рублей на реализацию масштабного проекта.

«Это хорошее подспорье. Планируем также привлекать денежные средства из областного бюджета и иных источников финансирования», — отметил Павел Перевалов.

В настоящее время власти занимаются отработкой итоговой модели реализации проекта строительства второй объездной дороги, ведется организационная подготовка.

«До момента, когда на объекте вбивается первая свая, туда приходит первый грузовик с грунтом, проводится серьезная работа. И она не менее сложная, чем само строительство объекта. Необходимо определить территорию, урегулировать земельные и лесные отношения, провести процедуру выкупа земельных участков у собственников в той части, где будет проложена новая дорога», — пояснил Павел Перевалов.

И добавил, что также перед началом строительства следует разработать проектную документацию, получить одобрение госэкспертизы.

«Мы рассчитываем до начала следующего года с этими всеми задачами справиться. Работа идет и не останавливается в течение уже не одного года», — подчеркнул Павел Перевалов.

Ранее «Наш Город» писал, что строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени вошло в пятилетний план дорожного строительства РФ. В рамках распоряжения правительства РФ будут выделены денежные средства из федерального бюджета на строительство 20,4 километров дорог на участке «Тюмень — Боровский — Богандинский». За счет средств федеральной казны также проведут ремонт участков трасс «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» и «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».

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