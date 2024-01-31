В Тюмени построят новые транспортные развязки и эстакады

Ранее «Наш Город» писал, что строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени вошло в пятилетний план дорожного строительства РФ. В рамках распоряжения правительства РФ будут выделены денежные средства из федерального бюджета на строительство 20,4 километров дорог на участке «Тюмень — Боровский — Богандинский». За счет средств федеральной казны также проведут ремонт участков трасс «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» и «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».