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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Губернатор Тюменской области признался за кого он проголосует на выборах президента

Губернатор Тюменской области признался за кого он проголосует на выборах президента

31 января 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Тюменской области признался, что кандидат, которому он отдаст свой голос на выборах президента России, одержит победу.
Видео: nashgorod.ru

Об этом глава региона заявил на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, знаком ли он с предвыборными кампаниями кандидатов в президенты.

«Я уверен, что человек, за которого я проголосую, одержит убедительную победу на выборах», — отметил Моор.

Напомним, в конце прошлого года губернатор Тюменской области поставил подпись в поддержку кандидата Владимира Путина на пост президента России. Выборы главы государства состоятся в марте этого года.

#Общество#Видео#Ирина Швецова#Выборы#Моор
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