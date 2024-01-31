Губернатор Тюменской области признался за кого он проголосует на выборах президента

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Об этом глава региона заявил на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, знаком ли он с предвыборными кампаниями кандидатов в президенты.
«Я уверен, что человек, за которого я проголосую, одержит убедительную победу на выборах», — отметил Моор.
Напомним, в конце прошлого года губернатор Тюменской области поставил подпись в поддержку кандидата Владимира Путина на пост президента России. Выборы главы государства состоятся в марте этого года.