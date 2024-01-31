Двоих бойцов из Тюменской области освободили по обмену из украинского плена. ВИДЕО

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.
Всех освобожденных бойцов сначала самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву для реабилитации и лечения. Также им окажут психологическую помощь.
Тюменцы вернутся в родной регион после того, как вместе с остальными пройдут медицинское обследование. Имена освобожденных военнослужащих не разглашаются для безопасности самих бойцов и их семей.