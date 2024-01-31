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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Двоих бойцов из Тюменской области освободили по обмену из украинского плена

Двоих бойцов из Тюменской области освободили по обмену из украинского плена. ВИДЕО

31 января 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney

Двоих бойцов из Тюменской области освободили по обмену из украинского плена

Россия и Украина в очередной раз обменялась пленными. В числе освобожденных бойцов ВС РФ оказались два жителя Тюменской области.
«31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.
Видео: Минобороны России/телеграм

Всех освобожденных бойцов сначала самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву для реабилитации и лечения. Также им окажут психологическую помощь.

Тюменцы вернутся в родной регион после того, как вместе с остальными пройдут медицинское обследование. Имена освобожденных военнослужащих не разглашаются для безопасности самих бойцов и их семей.

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