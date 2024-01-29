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В зоне спецоперации погиб разведчик из Тюменской области

Защищал свободу любимой страны: в зоне СВО погиб разведчик из Тюменской области

29 января 2024, 03:33
Фото: 1MI

В зоне спецоперации погиб разведчик из Тюменской области

Айдар Муратбакиев ушел на СВО в ноябре 2023 года. 38-летний мужчина носил звание старшего разведчика разведроты.
Фото: Ворогушинское сельское поселение
«Отдать жизнь за свою страну — это высший патриотический поступок. Айдар был настоящим патриотом. Его храбрость и мужество очевидны. Он погиб, защищая свободу страны, которую так любил», — отметили в администрации Ворогушинского сельского поселения.

Айдар Муратбакиев погиб 1 января 2024 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе простились с погибшим на СВО бойцом. Антон Семенов получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск#Бойцы#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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