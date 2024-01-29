Защищал свободу любимой страны: в зоне СВО погиб разведчик из Тюменской области

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
«Отдать жизнь за свою страну — это высший патриотический поступок. Айдар был настоящим патриотом. Его храбрость и мужество очевидны. Он погиб, защищая свободу страны, которую так любил», — отметили в администрации Ворогушинского сельского поселения.
Айдар Муратбакиев погиб 1 января 2024 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе простились с погибшим на СВО бойцом. Антон Семенов получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.