Ранение его не остановило: в зоне СВО погиб машинист из Тюменской области

Перед последним выходом на передовую — 23 декабря 2023 года, бойцу вручили медаль «За воинскую доблесть». Из боя Иван не вернулся: 2 января 2024 года он получил ранения, несовместимые с жизнью. 20 января ему бы исполнилось 26 лет.