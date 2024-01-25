Ранение его не остановило: в зоне СВО погиб машинист из Тюменской области

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Иван Южаков родился в селе Ашлык Вагайского района. С 2017 по 2018 год молодой человек проходил срочную службу в мотострелковых войсках и во время службы получил знак отличия «Воин-спортсмен».
Вернувшись домой, тюменец на протяжении трех лет работал машинистом-экскаваторщиком, но 12 октября 2022 года был мобилизован. Иван служил стрелком в четвертой стрелковой роте.
«19 мая 2023 года противник вёл артиллерийский обстрел, в результате чего Иван получил осколочное ранение левого плеча и левого локтевого сустава, а также рваную рану на левом боку в районе поясницы. После восстановления вернулся в зону боевых действий, где продолжал выходы на позиции», — рассказала сестра бойца Ирина Кармацких.
Перед последним выходом на передовую — 23 декабря 2023 года, бойцу вручили медаль «За воинскую доблесть». Из боя Иван не вернулся: 2 января 2024 года он получил ранения, несовместимые с жизнью. 20 января ему бы исполнилось 26 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области простились с погибшим на СВО ямальцем. Константин Демидов получил смертельное ранение.