В Тюменской области похоронили погибшего в зоне СВО ямальца

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Северянин получил смертельное ранение при исполнении воинского долга. Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Его пример служения Отечеству навсегда останется в истории нашей страны и сердцах тазовчан. Вечная слава Герою», — написал чиновник в своих соцсетях.
Где и как погиб Константин Демидов пока информации нет. Зато известно, что ямалец поженился буквально перед самой отправкой на Донбасс. Произошло это в октябре прошлого года. Спустя всего три месяца супруга бойца стала вдовой.
Также 24 января прошли похороны еще одного участника СВО из ЯНАО. В Тюмени простились с медиком Светланой Медведевой, погибшей на Донбассе в ночь на старый новый год.