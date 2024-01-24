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В Тюменской области похоронили погибшего в зоне СВО ямальца

В Тюменской области похоронили погибшего в зоне СВО ямальца

24 января 2024, 15:11
Фото: 1MI
В Ялуторовске, 24 января, состоялись похороны погибшего на СВО Константина Демидова жителя Тазовского района (ЯНАО).

Северянин получил смертельное ранение при исполнении воинского долга. Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Его пример служения Отечеству навсегда останется в истории нашей страны и сердцах тазовчан. Вечная слава Герою», — написал чиновник в своих соцсетях.
Константин ДемидовКонстантин Демидов
Константин Демидов
Фото: Виктор Югай/телеграм

Где и как погиб Константин Демидов пока информации нет. Зато известно, что ямалец поженился буквально перед самой отправкой на Донбасс. Произошло это в октябре прошлого года. Спустя всего три месяца супруга бойца стала вдовой.

Также 24 января прошли похороны еще одного участника СВО из ЯНАО. В Тюмени простились с медиком Светланой Медведевой, погибшей на Донбассе в ночь на старый новый год.

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#Ирина Швецова#СВО#Участники СВО
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