Тюменке отказали в матпомощи за гибель сына на СВО из-за отсутствия прописки

Жительнице Голышманово отказали в выплате, полагающейся родственникам погибших участников СВО. Женщина не смогла доказать чиновникам, что последние два года, не смотря на отсутствие прописки, она из Тюменской области не выезжала. Об этом «Нашему городу» рассказали в прокуратуре региона.

Отсутствие регистрации по месту жительства стало поводом для отказа 47-летней тюменке в получении единовременной выплаты, как матери военнослужащего, погибшего в октябре 2023 года на СВО. Тогда она обратилась в прокуратуру района, которая по ее заявлению провела проверку. «Установлено, что женщина проживает в Голышмановском районе с рождения, однако в силу жизненных обстоятельств с мая 2021 года по июнь 2023 года не имела регистрации по месту жительства», — пояснили в ведомстве. Данный факт был указан в исковом заявлении, которое суд удовлетворил. Прокуратура района заверила, что возьмет на контроль получение женщиной материальной помощи за погибшего сына. Читайте также: В Тюмени выявили нелегала, выдающего людям потребительские займы Прокуратура проведет проверку по факту пожара в спортшколе Тюмени Тюменская прокуратура заинтересовалась дракой между школьниками из-за «чушпанов»