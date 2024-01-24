Тюменке отказали в матпомощи за гибель сына на СВО из-за отсутствия прописки

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Отсутствие регистрации по месту жительства стало поводом для отказа 47-летней тюменке в получении единовременной выплаты, как матери военнослужащего, погибшего в октябре 2023 года на СВО. Тогда она обратилась в прокуратуру района, которая по ее заявлению провела проверку.
«Установлено, что женщина проживает в Голышмановском районе с рождения, однако в силу жизненных обстоятельств с мая 2021 года по июнь 2023 года не имела регистрации по месту жительства», — пояснили в ведомстве.
Данный факт был указан в исковом заявлении, которое суд удовлетворил. Прокуратура района заверила, что возьмет на контроль получение женщиной материальной помощи за погибшего сына.