Итоги недели: открытие крематория, агрессивные мигранты и развал империи олигархов

Процесс кремации длится около 2 часов, но еще пару часов понадобиться для остывания праха, его формирования и помещения его в капсулу, которая позже герметизируется и она уже помещается в урну. Так как не все готовы забрать прах домой или захоранивать его. А потому сейчас в крематории есть стена Памяти, где могут храниться урны усопших. За дополнительную плату у урны можно установить QR-код, который будет вести на сайт с информацией, памятными документами, фото или видео. Есть возможность запаролить данные конкретного человека, чтобы просматривать материалы могли только близкие.