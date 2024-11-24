Итоги недели: открытие крематория, агрессивные мигранты и развал империи олигархов

Posted 24 ноября, 12:09
Published 24 ноября, 12:09
Modified 24 ноября, 12:11
Updated 24 ноября, 12:11
В Тюмени с начала ноября начал работать кремационный комплекс, расположенный на кладбище Червишевское. Менее чем за месяц здесь было проведено более 60 кремаций.
В тюменский крематорий обращаются не только те, кто желает кремировать усопшего, но и сторонники классических похорон. Вне зависимости от взглядов, обратившихся здесь встречают сотрудники, обученные особенно аккуратно вести беседу.
По словам Алексея Королева, руководителя ритуальной службы тюменского крематория, здесь никогда не скажут «до свидания» или «добрый день». Эти выражения заменят на «здравствуйте» и «всего доброго». Также в разговорах с обратившимися не используют слова «гроб» и «тело», заменяя их «атрибутикой» и «усопшим». Сотрудников учат использовать более подходящую интонацию и с пониманием относиться к каждому пришедшему.
Королев говорит о том, что работа ритуальных служб — дело деликатное. Здесь готовы идти навстречу обратившимся. Так, для погибших на СВО готовы бесплатно предоставить зал для прощания, а если у семьи погибшего нет возможности приобрести урну, то им готовы предоставить бесплатный экземпляр. Однако для большинства все же есть четкий прайс.
Так, сама кремация с помещением праха в специальную герметичную капсулу стоит 23 тысяч рублей. Далее стоимость будет зависеть от выбранной атрибутики и от пожелания. Например, если близкие хотят наблюдать за процессом кремации, то придется доплатить 5 тысяч рублей. Также сейчас популярностью пользуется новая услуга — выпуск голубей.
Урны стоят от 2790 рублей. Они производятся в Москве из керамики, дерева, металла, пластика или фарфора. Некоторые вариации, предназначенные для домашнего хранения, в цене могут достигать десятков тысяч рублей.
В крематорий приходят и служители церкви для отпевания. Несмотря на то, что церковь неоднозначно относится к этому процессу, проводить ритуал не запрещено.
За 5 тысяч рублей можно понаблюдать за процессом кремации. Для этого есть специально оборудованный зал. Оттуда можно увидеть, как гроб поднимают на специальном устройстве и погружают в печь. Сейчас работает только одна кремационная линия, но вторая уже активно дорабатывается.
Процесс кремации длится около 2 часов, но еще пару часов понадобиться для остывания праха, его формирования и помещения его в капсулу, которая позже герметизируется и она уже помещается в урну. Так как не все готовы забрать прах домой или захоранивать его. А потому сейчас в крематории есть стена Памяти, где могут храниться урны усопших. За дополнительную плату у урны можно установить QR-код, который будет вести на сайт с информацией, памятными документами, фото или видео. Есть возможность запаролить данные конкретного человека, чтобы просматривать материалы могли только близкие.
В Тюменской области обучается более 2,5 тысяч детей мигрантов, однако не везде они спокойно уживаются со сверстниками. За последний год в Тюмени произошел ряд скандалов, в результате чего стали обсуждать возможность запрета на ввоз семей мигрантов и ограничение числа иностранцев в классах.
Регион уже получил рекомендации по уменьшению числа детей мигрантов, которые плохо говорят по-русски, до трех человек в классе. Власти уже работают над реализацией поставленных задач.
Однако многие считают, что эта мера не решает проблему. В последнее время в тюменских школах участились конфликты с участием детей мигрантов. Некоторые родители предлагают запретить детям мигрантов учиться в одном классе с местными детьми или, как минимум, отстранять их от учёбы в случае возникновения конфликтов.
В последнее время все чаще конфликты с детьми иностранцев в Тюмени становятся поводом для бурных обсуждений и споров. Так недавно стало известно, что в одной из школ города сын мигрантов избил одноклассника. По сети разлетелось видео, на котором запечатлено, как иностранный подросток под подбадривающие возгласы своих сверстников бьет одного из школьников. Причиной драки якобы стали оскорбления в адрес родных драчуна.
Ранее по сети в Тюмени разлетелись другие видеоролики, на них представители, так называемой, «банды азербайджанцев» избивали людей в ТРЦ города. Сейчас дело фигурантов рассматривается в суде, только одному из них исполнилось 18 лет.
На этой неделе очередной инцидент с участием ребенка мигрантов произошел в лицее №93: на пришкольной территории подрались 16-летний подросток-мигрант и 13-летний тюменец. Первый сломал нос школьнику.
Специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев считает, что проблема с детьми мигрантов кроется в отсутствии необходимых адаптационных механизмов и условий для детей, которые плохо владеют языком.
Эксперт считает, что многие случаи не раскрываются в полной мере, и вполне вероятно, что дети иностранцев подвергаются оскорблениям и нападкам со стороны сверстников, что и вынуждает их защищаться путем проявления агрессии.
Однако, как говорит политолог Максим Дерябин, проблема может крыться и в воспитании, применяемом в семьях мигрантов. Другой менталитет может диктовать отличные от привычных установки, передаваемые детям от взрослых.
Эксперты видят путь решения проблемы в усилении механизмов адаптации, а именно проведении предварительной работы с детьми мигрантов перед устройством в школу, работы с семьями мигрантов, учителями.
Дом бывшего криминального тюменского авторитета Юрия Тишенкова (Ганса) попал под снос в рамках реализации программы КРТ. Особняк находится на улице Ижевской.
По данным источников, в настоящее время Тишенков пытается отстоять свое жилье через суд. В этом доме он живет несколько лет и не планирует покидать его. И тем более, строить новый дом.
Известно, что застройщик предложил Тишенкову в качестве компенсации 100 миллионов рублей. Однако Ганса она не устроила — он считает, что она существенно меньше по сравнению с ценами на аналогичную недвижимость. Криминальный авторитет предложил застройщику альтернативу — предоставить ему три квартиры и коммерческое помещение в строящемся ЖК, но последний на такие условия не согласился.
В Тюмени семь номинальных директоров топливной империи семьи Путятиных — ООО «Тюменская топливная компания» обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в деле с миллиардными долгами ТТК, которые «повесили» на обычных сотрудников.
Тюменские топливные магнаты Путятины ранее входили в число самых богатых людей областной столицы. Семье принадлежала группа компаний ТТК — нефтебазы на юге Тюменской области, логистические центры, склады, транспорт для транспортировки топлива.
Однако сегодня империя Путятиных разваливается — активы топливных олигархов распродают на аукционах, в судах рассматриваются дела о банкротстве.
Империя Путятиных началась с главы семейства — Петра. В 2006 году он стал владельцем нефтебазы в тюменском районе Дом обороны. В 2017 году старший Путятин отошел от дел и передал бизнес сыновьям — Михаилу и Кириллу. Кирилл большого интереса к данному бизнесу не проявил и в 2019 году покинул компанию.
Делами начал заправлять Михаил. Тогда и началось создание множества мелких фирм, на которые оформлялись кредиты. Директорами созданных компаний предлагали стать рядовым сотрудникам ТТК — от юриста до водителя. В качестве бонуса за должность их поощряли небольшой прибавкой к заработной плате — в 10-15 тысяч рублей.
В итоге именно рядовые сотрудники сегодня разбираются в судах с милиарными долгами ТТК — ведь это они по документам брали займы и ставили свои подписи в документах.
Начиная с 2022 года, Михаил Путятин продолжает убеждать своих номинальных директоров в том, что уже в ближайшее время он найдет инвесторов, которые помогут решить все финансовые проблемы. И если поначалу Михаилу сотрудники действительно верили, то сегодня уже нет — ТТК растеряла былое величие, активы.
Абсолютно все компании Путятиных имеют проблемы. Бизнес развален, а номинальные директора с долгами, которые не смогут покрыть даже до конца жизни, ищут защиты в прокуратуре, СК, УМВД. Правда, пока безуспешно.
Ноябрь в Тюмени больше напоминает весну, чем начало зимы. Плюсовые температуры, таяние снега и редкие заморозки вызывают вопросы у горожан: что происходит с погодой, и чем это грозит?
По данным тюменского синоптика Ильи Винштейна, до декабря температура воздуха будет выше привычных показателей. Отклонение от нормы будет составлять 3-10 градусов Цельсия. Отметим, что в норме, средняя температуре в ноябре в Тюмени должна днем составлять около -9°C, а ночью -11.0°C.
Смещение климатической нормы для города может обернуться серьезными последствиями. Так некоторые тюменцы уже отмечают, что некоторые деревья вдруг начали цвести, несмотря на то, что ранее уходили «в спячку».
«Такое значительное потепление приводит к преждевременной активности флоры и фауны, потому у растений может начаться ложный вегетационный период, что снизит их устойчивость к предстоящим холодам», — считает тюменский климатолог Наталья Пригоровская.
Вместе с тем аномальное потепление приводит к ухудшению состояния реке и усиливает маловодье, уже наблюдаемое в реке Туре.
Синоптики прогнозируют, что зима 2024/2025 годов будет теплее обычного, но с большим количеством осадков. Из-за перепадов температур на дорогах будет образовываться наледь, что опасно для автомобилистов и пешеходов. При этом сильные ураганные ветра могут существенно затруднять видимость.