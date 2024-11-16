«Поможем переехать на родину»: в Тюмени подросток-мигрант жестоко избил школьника

Posted 16 ноября, 08:51
Published 16 ноября, 08:51
Modified 16 ноября, 08:53
Updated 16 ноября, 08:53
В конфликт оказался замешан ребенок иностранцев — подросток-мигрант под подбадривающие возгласы своих сверстников ударил одного из школьников. Якобы за оскорбления в адрес родных драчуна. Драка попала на видео и разошлась по тюменским пабликам. Правда, позже обидчик принес извинения.
«Я извиняюсь за свои действия перед Иваном К. за то, что переборщил и избил его», — заявил подросток.
На произошедший инцидент уже отреагировали активисты общественной организации «Русская община». По словам общественников, в ближайшее время они планируют найти родителей драчуна и «оказать помощь в переезде в родную страну».
«Там они смогут показывать мастерство боевого искусства и воспитания», — заявили общественники.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе №9 толпа подростков жестоко избила девочку. По факту ЧП в настоящее время проводит проверку прокуратура.