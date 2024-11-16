«Поможем переехать на родину»: в Тюмени подросток-мигрант жестоко избил школьника

В конфликт оказался замешан ребенок иностранцев — подросток-мигрант под подбадривающие возгласы своих сверстников ударил одного из школьников. Якобы за оскорбления в адрес родных драчуна. Драка попала на видео и разошлась по тюменским пабликам. Правда, позже обидчик принес извинения.