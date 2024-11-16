Почему в Тюмени закрываются рестораны?

Эксперты отмечают, что в настоящее время в Тюмени идет борьба за дорогой сегмент. Ранее в областной столице было открыто несколько ресторанов с авторской кухней. На 2025 года запланировано открытие ресторанов московской сети «Горыныч» и Тehnikum, запуск в работу филиала одного из самых популярных уральских кафе — Engels.