Почему в Тюмени закрываются рестораны?

Posted 16 ноября, 07:06
Published 16 ноября, 07:06
Modified 16 ноября, 07:24
Updated 16 ноября, 07:24
В их числе — пиццерия Roni Pizza, популярный ресторан Отпуск, проработавший четыре года, бистро Gastronome bistro, ресторан Zarnizza, кофейня Завтрак, пожалуйста и один из первых филиалов сети Tesla Burger.
Кроме того, с начала года в областной столице были закрыты семейный ресторан Счастье, проработавший почти девять лет, кафе See yu, работавшее с 2019 года, легендарная пельменная по улице Республики, 28а с 50-летней историей.
Эксперты отмечают, что причиной закрытия большей части заведений является недостаточно компетентное управление и дефицит кадров. Рестораторы считают, что в будущем ситуация в сфере общепита может только ухудшиться — содержать заведения в текущих условиях достаточно затратно. Кроме того, рынок общепита все больше захватывают федеральные сети, тем самым вытесняя локальный игроков.
«У всех закрывшихся в Тюмени заведений были ресурсы, навыки и хорошие локации, но лишь один из них закрылся по внутренним причинам. В ближайшее время весь общепит с невнятной концепцией просто будет втеснен с рынка. Имиджевые рестораны, как и те, кто „все обо всем“, не смогут существовать. Эта тенденция наметилась еще в 2023 году, когда закрылась „Молодость“. И сейчас проходит этап чистки, поскольку на рынок пришло много новых игроков. Соответственно, кому-то придется уйти. В будущем в Тюмени будет открываться все больше сетевых проектов. И чем больше будет появляться федеральных игроков, тем больше закроется локальных заведений», — пояснил РБК Тюмень ресторатор, пожелавший остаться неизвестным.
По словам соавтора гастрономической концепции Тюменской области Лидии Носовой, типичным примером нехватки опыта работы в ресторанной отрасли стало заведение Zarnizza. Заведение изначально сделало акцент на дорогом интерьере и имени известного шеф-повара.
«Сначала все было хорошо. Но очень быстро сошло на нет — качество обслуживания упало, размеры порций сократили. И все это произошло из-за того, что проект окупался достаточно медленно», — отметила Лидия Носова.
Эксперты отмечают, что в настоящее время в Тюмени идет борьба за дорогой сегмент. Ранее в областной столице было открыто несколько ресторанов с авторской кухней. На 2025 года запланировано открытие ресторанов московской сети «Горыныч» и Тehnikum, запуск в работу филиала одного из самых популярных уральских кафе — Engels.
Заметим, что не все прекратившие работу в этом году заведения общепита закрылись навсегда. В частности, ресторан Отпуск, кормивший тюменцев блюдами авторской кухни временно приостановил деятельность — сейчас специалисты работают над новой концепцией заведения. Правда, дата открытия ресторана пока неизвестна.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили популярный бар «Реалисты», попавший в этом году в лонг-лист премии WHERETOEAT Ural. Заведение продают за 6,9 миллиона рублей. В настоящее время бар продолжает работать.