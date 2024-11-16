nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 07:06

Published 16 ноября, 07:06

Modified 16 ноября, 07:24

Updated 16 ноября, 07:24

В Тюмени меньше чем за два месяца закрылись сразу пять ресторанов

Почему в Тюмени закрываются рестораны?

16 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.

В Тюмени меньше чем за два месяца закрылись сразу пять ресторанов

За последние полтора месяца в областной столице прекратили работу пять заведений общепита.

В их числе — пиццерия Roni Pizza, популярный ресторан Отпуск, проработавший четыре года, бистро Gastronome bistro, ресторан Zarnizza, кофейня Завтрак, пожалуйста и один из первых филиалов сети Tesla Burger.

Кроме того, с начала года в областной столице были закрыты семейный ресторан Счастье, проработавший почти девять лет, кафе See yu, работавшее с 2019 года, легендарная пельменная по улице Республики, 28а с 50-летней историей.

Миллиарды рублей оставили в кафе и барах тюменцы
Узнать подробнее

Причины закрытий

Эксперты отмечают, что причиной закрытия большей части заведений является недостаточно компетентное управление и дефицит кадров. Рестораторы считают, что в будущем ситуация в сфере общепита может только ухудшиться — содержать заведения в текущих условиях достаточно затратно. Кроме того, рынок общепита все больше захватывают федеральные сети, тем самым вытесняя локальный игроков.

«У всех закрывшихся в Тюмени заведений были ресурсы, навыки и хорошие локации, но лишь один из них закрылся по внутренним причинам. В ближайшее время весь общепит с невнятной концепцией просто будет втеснен с рынка. Имиджевые рестораны, как и те, кто „все обо всем“, не смогут существовать. Эта тенденция наметилась еще в 2023 году, когда закрылась „Молодость“. И сейчас проходит этап чистки, поскольку на рынок пришло много новых игроков. Соответственно, кому-то придется уйти. В будущем в Тюмени будет открываться все больше сетевых проектов. И чем больше будет появляться федеральных игроков, тем больше закроется локальных заведений», — пояснил РБК Тюмень ресторатор, пожелавший остаться неизвестным.

По словам соавтора гастрономической концепции Тюменской области Лидии Носовой, типичным примером нехватки опыта работы в ресторанной отрасли стало заведение Zarnizza. Заведение изначально сделало акцент на дорогом интерьере и имени известного шеф-повара.

«Сначала все было хорошо. Но очень быстро сошло на нет — качество обслуживания упало, размеры порций сократили. И все это произошло из-за того, что проект окупался достаточно медленно», — отметила Лидия Носова.
Первый джазовый коктейль-бар откроют в центре Тюмени
Узнать подробнее

Что ждет рынок общепита в будущем

Эксперты отмечают, что в настоящее время в Тюмени идет борьба за дорогой сегмент. Ранее в областной столице было открыто несколько ресторанов с авторской кухней. На 2025 года запланировано открытие ресторанов московской сети «Горыныч» и Тehnikum, запуск в работу филиала одного из самых популярных уральских кафе — Engels.

Заметим, что не все прекратившие работу в этом году заведения общепита закрылись навсегда. В частности, ресторан Отпуск, кормивший тюменцев блюдами авторской кухни временно приостановил деятельность — сейчас специалисты работают над новой концепцией заведения. Правда, дата открытия ресторана пока неизвестна.

Шеф-повар Mestia объяснил, почему в топ-10 ресторанов попал только один тюменский
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили популярный бар «Реалисты», попавший в этом году в лонг-лист премии WHERETOEAT Ural. Заведение продают за 6,9 миллиона рублей. В настоящее время бар продолжает работать.

Читайте также:
Тротуары в Тюмени перестанут посыпать солью. Власти нашли альтернативуНа озеленение площади у тюменского правительства потратят более 4,5 млн рублейВ Тюмени хотят изменить сквер Сибирских кошек. ФОТО
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Ресторан#Ресторанный бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика