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Posted 11 ноября, 15:11

Published 11 ноября, 15:11

Modified 11 ноября, 15:14

Updated 11 ноября, 15:14

Тюменская прокуратура назначила проверку после избиения школьницы сверстниками

Тюменская прокуратура назначила проверку после избиения школьницы сверстниками

11 ноября 2024, 15:11
Фото: 1MI.
В Тюмени региональная прокуратура начала проверку по факту избиения несовершеннолетней.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Будет проведена проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, сотрудники полиции проводят процессуальную проверку, результаты которой находятся под контролем прокуратуры.

При наличии достаточных оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.

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Ранее в средствах массовой информации появилось видео, на котором запечатлены противоправные действия в отношении ученицы школы №9.

Директор учебного заведения, Галина Осинцева, отметила, что инцидент произошел в результате драки между ученицами, вызванной словесным конфликтом.

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Ранее мы писали о еще одном инциденте в Тюмени, когда учащиеся в туалете школы жестоко избили девочку.

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