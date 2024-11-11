Тюменская прокуратура назначила проверку после избиения школьницы сверстниками

Posted 11 ноября, 15:11
Published 11 ноября, 15:11
Modified 11 ноября, 15:14
Updated 11 ноября, 15:14
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Будет проведена проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме того, сотрудники полиции проводят процессуальную проверку, результаты которой находятся под контролем прокуратуры.
При наличии достаточных оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в средствах массовой информации появилось видео, на котором запечатлены противоправные действия в отношении ученицы школы №9.
Директор учебного заведения, Галина Осинцева, отметила, что инцидент произошел в результате драки между ученицами, вызванной словесным конфликтом.
Ранее мы писали о еще одном инциденте в Тюмени, когда учащиеся в туалете школы жестоко избили девочку.