Росстат сообщил об очередном росте зарплат. Сколько зарабатывают тюменцы?

Posted 16 ноября, 07:48
Published 16 ноября, 07:48
Modified 16 ноября, 07:50
Updated 16 ноября, 07:50
Наиболее высокие размеры заработков зафиксированы в таких сферах, как добыча нефти и газа нефти и газа (218,4 тысячи рублей), добыча полезных ископаемых (182,6 тысячи), производство химической продукции (193 тысячи), отрасль научных исследований и разработок (более 165,8 тысячи рублей), машиностроение (161,2 тысячи рублей).
По уровню средней заработной платы Тюменская область находится на третьем месте в Уральском федеральном округе. Самые большие зарплаты получают жители Ямала и Югры — 163,6 тысячи и 118,4 тысячи рублей соответственно. В Свердловской области уровень среднего заработка составляет 74,8 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 68,3 и 59,8 тысячи рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, согласно прогнозу социально-экономического развития, заработная плата достигнет 112 тысяч рублей к 2027 году. А в 2025 году составит 94,4 тысячи рублей.