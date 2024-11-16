Росстат сообщил об очередном росте зарплат. Сколько зарабатывают тюменцы?

В Тюменской области зарплата выросла на 15,5%

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За последний год размер среднего заработка в регионе увеличился на 15,5% и достиг 79,6 тысячи рублей. При этом в июне размер номинальной зарплаты превысил 81,5 тысячи рублей. Об этом сообщил Росстат.