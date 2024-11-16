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Posted 16 ноября, 07:48

Published 16 ноября, 07:48

Modified 16 ноября, 07:50

Updated 16 ноября, 07:50

В Тюменской области зарплата выросла на 15,5%

Росстат сообщил об очередном росте зарплат. Сколько зарабатывают тюменцы?

16 ноября 2024, 07:48
Фото: 1MI.

В Тюменской области зарплата выросла на 15,5%

Сюжет
Зарплата
За последний год размер среднего заработка в регионе увеличился на 15,5% и достиг 79,6 тысячи рублей. При этом в июне размер номинальной зарплаты превысил 81,5 тысячи рублей. Об этом сообщил Росстат.

Наиболее высокие размеры заработков зафиксированы в таких сферах, как добыча нефти и газа нефти и газа (218,4 тысячи рублей), добыча полезных ископаемых (182,6 тысячи), производство химической продукции (193 тысячи), отрасль научных исследований и разработок (более 165,8 тысячи рублей), машиностроение (161,2 тысячи рублей).

По уровню средней заработной платы Тюменская область находится на третьем месте в Уральском федеральном округе. Самые большие зарплаты получают жители Ямала и Югры — 163,6 тысячи и 118,4 тысячи рублей соответственно. В Свердловской области уровень среднего заработка составляет 74,8 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 68,3 и 59,8 тысячи рублей соответственно.

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