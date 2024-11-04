Тюменцев зовут работать на заводы. Платить обещают более 200 тысяч рублей

К примеру, ООO «Завод ЕMK», специализирующийся нa производстве емкостногo оборудования и металлоконструкций, ищет электрогазосварщика с опытом работы более 1 года. От кандидата требуется наличие квалификационного удостоверения, умение читать чертежи, опыт работы на полуавтоматах, образование «Сварочное производство». Заработная плата от 70 до 200 тысяч рублей в месяц.