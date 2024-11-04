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Posted 4 ноября, 04:20

Published 4 ноября, 04:20

Modified 4 ноября, 04:22

Updated 4 ноября, 04:22

В Тюменской области ищут рабочих на зарплату более 200 тысяч рублей

Тюменцев зовут работать на заводы. Платить обещают более 200 тысяч рублей

4 ноября 2024, 04:20
Фото: 1MI.

В Тюменской области ищут рабочих на зарплату более 200 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
Сотни вакансий опубликованы для механиков, токарей, сварщиков, маляров и разнорабочих. Большая часть из них предполагает вахтовый метод работы. Однако имеются свободные вакансии и на заводах Тюменской области.

К примеру, ООO «Завод ЕMK», специализирующийся нa производстве емкостногo оборудования и металлоконструкций, ищет электрогазосварщика с опытом работы более 1 года. От кандидата требуется наличие квалификационного удостоверения, умение читать чертежи, опыт работы на полуавтоматах, образование «Сварочное производство». Заработная плата от 70 до 200 тысяч рублей в месяц.

Открылась вакансия главного конструктора на тюменском заводе мобильных зданий «ТОИР» с заработной платой от 200 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется наличие высшего профессионального (технического) конструкторского или технологического образования (ПГС, машиностроение, автомобилестроение).Обязателен опыт работа на руководящей должности главного конструктора или заместителя главного конструктора от (3-х) лет.

Зарплата больше полумиллиона рублей: в Тюменской области ищут сварщиков
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Тюменский нефтеперерабатывающий завод ищет сварщиков на зарплату от 190 до 200 тысяч рублей, механиков на заработную плату до 100 тысяч рублей, машинистов, водителей погрузчика, ведущего специалиста отдела системного администрирования на зарплату от 70 до 98 тысяч рублей.

На заводе «Стальмост» открыто более 100 вакансий — требуются инженеры, маляры, помощники электрогазосварщика, чистильщики металла и т. д. Заработная плата от 90 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский военный комиссариат разместил более 100 вакансий для военнослужащих по контракту, а именно разведчиков, стрелков, водителей. Заработная плата от 204 до 226 тысяч рублей.

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