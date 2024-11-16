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Posted 16 ноября, 05:26

Published 16 ноября, 05:26

Modified 16 ноября, 05:28

Updated 16 ноября, 05:28

На озеленение площади у тюменского правительства потратят более 4,5 млн рублей

На озеленение площади у тюменского правительства потратят более 4,5 млн рублей

16 ноября 2024, 05:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется озеленением территории у правительства. Закупка стоимостью 4,6 миллиона рублей размещена на портале Госзакупки.

В документах указано, что подрядная организации должна будет высадить вдоль здания более 400 кустарников гортензий, 47 елей, более 300 кустарников кизильника, около 200 кустарников шиповника, более 1200 спирей разных видов.

Отмечено, что контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Подрядная организация должна будет не только подготовить почву к посадке растений, но и впоследствии осуществлять за ними уход. А именно — полив, прополку, подкормку и т. д.

Заявки на участие будут принимать до 25 ноября 2024 года. Подведение итогов запланировано на 28 ноября.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют создать два зеленых кольца и единую пешеходную сеть протяженностью 14 километров. Такая информация указана в проекте «Врата Сибири».

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