Отключили коммуникации и ТВ: в Тюмени сотрудников колледжа выселяют из квартир

Данной историей уже заинтересовался глава СК РФ. Генерал Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. Известно, что ранее в СУ СК России по Тюменской области по данному факту нарушения жилищных прав сотрудников колледжа уже была проведена процессуальная проверка, но по ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.