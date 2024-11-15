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Posted 15 ноября, 08:37

Published 15 ноября, 08:37

Modified 15 ноября, 08:39

Updated 15 ноября, 08:39

В Тюмени сотрудников колледжа пытаются выселить из квартир в общежитие

Отключили коммуникации и ТВ: в Тюмени сотрудников колледжа выселяют из квартир

15 ноября 2024, 08:37
Фото: 1MI.

В Тюмени сотрудников колледжа пытаются выселить из квартир в общежитие

Работников Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, проживающих в многоквартирном доме по улице Луначарского, хотят переселить из квартир в комнаты в общежитии.

По словам тюменцев, свое решение власти обосновывают тем, что дом был признан аварийным в 2022 году и подлежит сносу. Однако, сетуют горожане, равноценное жилье им предоставлять отказываются.

«История с нашим домом длится с 2022 году. Тогда здание признали аварийным, с чем мы согласны не были. В этом году началась уже новая история — нас выселяют в общежитие по улице Рылеева. При этом предоставляют комнаты, не квартиры. Мы с этим не согласны, поэтому судимся и несмотря на постановление освободить квартиры (это надо было сделать до 6 октября 2024 года) — делать это не собираемся», — сообщили тюменцы.

И добавили, что с 6 октября собственник строения прекратил ресурсоснабжение дома. Многочисленные обращения в различные структуры результатов не принесли. Также отключали и телевидение, однако позже тюменцам удалось отремонтировать ТВ-кабель.

«Мы работаем в колледже 50 лет. И вот такое отношение к людям», — посетовали горожане.

Видеообращение с жалобой о нарушении жилищных прав тюменцы записали и направили в адрес президента Владимира Путина, губернатора Тюменской области Александра Моора и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Данной историей уже заинтересовался глава СК РФ. Генерал Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. Известно, что ранее в СУ СК России по Тюменской области по данному факту нарушения жилищных прав сотрудников колледжа уже была проведена процессуальная проверка, но по ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.

Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года расселят аварийное общежитие на Индустриальной, 47. Дом был признан аварийным только в январе этого года, после вмешательства Следственного комитета России.

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