Тюменские власти хотят взять в кредит еще 8 миллиардов рублей. Правда, всего на год

Posted 14 ноября, 07:39
Published 14 ноября, 07:39
Modified 14 ноября, 07:42
Updated 14 ноября, 07:42
В документах, размещенных на портале Госзакупки, отмечено, что кредитные средства должны быть направлены 20 декабря 2024 года. Срок действия контракта — 365 дней, размер выплаченных процентом по всем четырем новым закупкам варьируется от 544,5 до 563 миллионов рублей. Заявки будут принимать до 29 ноября 2024 года.
Заметим, что ранее были опубликованы еще три тендера на общую сумму 6 миллиардов рублей по оказанию услуг по предоставлению кредита в целях финансирования дефицита бюджета Тюменской области, погашения долговых обязательств, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах. В настоящее время продолжается прием заявок.
Напомним, согласно проекту основного финансового документа региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов бюджет Тюменской области будет оставаться дефицитным на протяжении ближайших лет. По итогам 2024 года дефицит составит 63,5 миллиарда рублей, в 2025 году — 41,2 миллиарда, в 2026 — 40 миллиардов рублей.