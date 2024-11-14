Тюменские власти хотят взять в кредит еще 8 миллиардов рублей. Правда, всего на год

В документах, размещенных на портале Госзакупки, отмечено, что кредитные средства должны быть направлены 20 декабря 2024 года. Срок действия контракта — 365 дней, размер выплаченных процентом по всем четырем новым закупкам варьируется от 544,5 до 563 миллионов рублей. Заявки будут принимать до 29 ноября 2024 года.