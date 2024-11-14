Вклады тюменцев обложат налогом. Кому придется заплатить за полученные проценты?

Posted 14 ноября, 07:00
Published 14 ноября, 07:00
Modified 14 ноября, 07:02
Updated 14 ноября, 07:02
По ее словам, в этом году налог на имущество коснулись новшества — жителям региона, уведомления с общей суммой начисленных налогов менее 300 рублей, направлять не будут. Таким гражданам уведомления будут присылать раз в три года.
Еще одно нововведение — налог на доходы, полученные от вкладов. Правда, он распространен только на вклады, на которых сумма процентов превышает 150 тысяч рублей. Причем, учитываются совокупный доход со всех имеющихся вкладов.
«Общий размер налоговых начислений (по вкладам)жителей Тюменской области составил 963 миллиона рублей. Размер максимального начисленного платежа в регионе составил 25,2 миллиона рублей», — сообщила Лариса Задворных.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 108 владельцам дорогих авто придется в этом году заплатить повышенный транспортный налог. По данным УФНС, в регионе зарегистрировано 110 автомобилей, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей.