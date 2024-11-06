Бог троицу любит: тюменские власти пытаются в очередной раз взять деньги в кредит

Posted 6 ноября, 08:20
Published 6 ноября, 08:20
Modified 6 ноября, 08:22
Updated 6 ноября, 08:22
В документации отмечено, что предоставленные денежные средства направят на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Тюменского региона. Кредитные власти Тюменской области планируют взять на три года. Срок начала действия контракта — с 20 декабря 2024 года. Сумма выплаченных по кредитам процентов составит около 4,8 миллиарда рублей.
Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 21 ноября 2024 года, подведение итогов запланировано на 25 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что ранее правительство Тюменской области уже предпринимало две попытки оформить кредит с целью покрытия дефицита бюджета. В первом случае сумма закупки составляла 6 миллиардов, во втором была увеличена до 10 миллиардов рублей. Оба аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.