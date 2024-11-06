nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 08:20

Published 6 ноября, 08:20

Modified 6 ноября, 08:22

Updated 6 ноября, 08:22

Правительство Тюменской области пытается в третий раз взять кредит на 6 млрд руб

Бог троицу любит: тюменские власти пытаются в очередной раз взять деньги в кредит

6 ноября 2024, 08:20
Фото: 1MI.

Правительство Тюменской области пытается в третий раз взять кредит на 6 млрд руб

Сюжет
Госзакупки
На этот раз правительство региона планирует занять у банков 6 миллиардов рублей. Три тендера опубликованы на портале Госзакупки.

В документации отмечено, что предоставленные денежные средства направят на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Тюменского региона. Кредитные власти Тюменской области планируют взять на три года. Срок начала действия контракта — с 20 декабря 2024 года. Сумма выплаченных по кредитам процентов составит около 4,8 миллиарда рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 21 ноября 2024 года, подведение итогов запланировано на 25 ноября.

Огромный дефицит бюджета Тюменской области сохранится до 2027 года
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что ранее правительство Тюменской области уже предпринимало две попытки оформить кредит с целью покрытия дефицита бюджета. В первом случае сумма закупки составляла 6 миллиардов, во втором была увеличена до 10 миллиардов рублей. Оба аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Читайте также:
Метель и гололед. В Тюменской области объявили штормовое предупреждениеВ исправительных колониях Тюменской области возник дефицит надзирателей«Новичков никто не осуждает»: командир взвода из Тюмени рассказал о боях в зоне СВО
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Госзакупки#Кредит#Дефицит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика