Бог троицу любит: тюменские власти пытаются в очередной раз взять деньги в кредит

В документации отмечено, что предоставленные денежные средства направят на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Тюменского региона. Кредитные власти Тюменской области планируют взять на три года. Срок начала действия контракта — с 20 декабря 2024 года. Сумма выплаченных по кредитам процентов составит около 4,8 миллиарда рублей.