Надежность под вопросом: советские дома Тюмени сравнили по качеству с новостройками

В современных новостройках часто используются облегчённые материалы, такие как пенобетон или более дешевые виды бетона, которые быстрее возводятся, но при этом значительно менее прочны. Из-за этого здание со временем может быстрее подвергнуться деформациям, образованию трещин и другим дефектам. Удешевление материалов и технология «монолитного строительства», которая на данный момент активно применяется в Тюмени, способствует ускорению строительства, но также может снижать срок службы здания.