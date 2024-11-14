Надежность под вопросом: советские дома Тюмени сравнили по качеству с новостройками

Posted 14 ноября, 06:34
Published 14 ноября, 06:34
Modified 14 ноября, 06:36
Updated 14 ноября, 06:36
Если оценивать нормативные сроки эксплуатации, то может показаться, что новые дома куда качественнее тех, что строились в советское время. Так, дома, которые начали строить в 50-х годах прошлого века по серии К-7, имеют несовершенную конструкцию из панелей и каркаса. Из-за этого их срок службы составляет от 25 до 50 лет.
Более поздние серии, такие как 464 и 468, имеют стены из железобетонных плит и реже из кирпича. Они рассчитаны на срок службы 50–60 лет. Современные панельные дома могут служить до 100 лет, а кирпичные — до 150 лет.
Однако, по словам Ивана Андриевского, вице-президента Российского союза инженеров, дома, построенные в хрущёвское время, служат в полтора раза дольше, чем было рассчитано. В некоторых случаях их срок службы достигает 150 лет.
С тем, что «хрущевки» и «сталинки» отличаются высоким качеством согласна и заслуженный строитель России Ольга Сухова. А вот в срок службы новостроек в 100-150 лет ей пока верится слабо.
«Специалисту очевидно, что новостройки, возводимые в современных микрорайонах, подвержены большему количеству проблем и имеют более короткий срок службы, чем советские дома. Только у нас в Тюмени в первые десятки лет эксплуатации падают балконы, сдирает ветром облицовку, улетают облицовочные панели и так далее. Разве это качество?», — задается вопросом эксперт.
Сухова выделили 7 ключевых факторов, которые существенно сказываются на качестве и долговечности новостроек.
Как говорит тюменка, в старой застройке использовались материалы, которые славятся своей долговечностью: кирпич, высококачественные железобетонные плиты и натуральные утеплители. Например, в советское время кирпичное строительство было обычным делом. Дома из кирпича отличаются высокой устойчивостью к перепадам температур и осадкам, а их срок службы может составлять более ста лет.
«Современные строительные компании же стремятся сократить расходы на всех этапах строительства, что порой приводит к использованию менее качественных материалов и упрощению технологий возведения зданий», — говорит Сухова.
В современных новостройках часто используются облегчённые материалы, такие как пенобетон или более дешевые виды бетона, которые быстрее возводятся, но при этом значительно менее прочны. Из-за этого здание со временем может быстрее подвергнуться деформациям, образованию трещин и другим дефектам. Удешевление материалов и технология «монолитного строительства», которая на данный момент активно применяется в Тюмени, способствует ускорению строительства, но также может снижать срок службы здания.
Если старые советские здания строились по тщательно проверенным и зачастую длительным технологиям, то современные объекты часто возводятся с минимальным интервалом времени, что нередко приводит к компромиссам в плане качества.
Например, для полноценного созревания бетона и укладки высококачественных материалов требуется время, но строительные компании не могут себе позволить таких длительных сроков возведения. В результате здание может быть подвержено большему количеству структурных дефектов из-за недостаточного контроля на этапе строительства и отсутствия времени на должное затвердевание конструкций.
Старые советские дома были рассчитаны на меньшую нагрузку и продумывались с большим запасом прочности, что позволяло им лучше выдерживать как климатические условия, так и механические нагрузки. Современные дома строятся по новым стандартам, которые учитывают повышенные нагрузки, но иногда снижают показатели прочности ради экономии материалов и ускорения строительства.
Современные новостройки проектируются с учетом экономической эффективности, что отражается в дизайне и планировке. В Тюмени активно возводятся здания высотой от 10 до 20 этажей и более, тогда как старые застройки часто ограничивались 5-9 этажами.
«При этом, чем выше здание, тем более сложной должна быть его структура и инженерные системы, включая вентиляцию, отопление и водоснабжение. Недостаточное внимание к проектированию может привести к нарушению целостности конструкций и снижению долговечности», — указывает эксперт.
Тюменцы помнят жуткий долгострой на Герцена, владельцы получили разрешение на строительство дома меньшей этажности, однако пренебрегли требованиями.
Старые дома были построены с учетом климата и особенностей региона, а материалы, использованные в них, показывали свою устойчивость на протяжении десятилетий. Отсюда в региона сохранились дома «на сваях».
Но сейчас в Тюмени и других городах России активно используются инновационные технологии, которые еще не прошли проверку временем в условиях сурового климата. К примеру, в новостройках часто применяются навесные вентилируемые фасады и стеклопакеты с высокими теплоизоляционными характеристиками. Несмотря на их энергоэффективность, некоторые материалы для таких фасадов могут быстрее терять свои свойства, подвержены выцветанию или деформации под воздействием осадков и перепадов температур.
В советские времена контроль качества строительства был очень строгим и включал обязательные испытания на прочность. Сегодня строительные нормы также существуют, но из-за высокой конкуренции и стремления застройщиков сократить расходы этот контроль нередко ослабевает. В некоторых случаях подрядчики и строители могут нарушать технологии, и последствия этого проявляются уже через несколько лет после сдачи объекта в эксплуатацию.
На практике это может проявляться в виде трещин, проседания плит и обрывов инженерных коммуникаций. Эти дефекты не всегда удаётся устранить сразу, и со временем они могут стать причиной серьёзных проблем, которые сокращают срок службы здания.
Здания, построенные в советский период, адаптированы к более суровым климатическим условиям, и большинство из них построено с запасом прочности.
В современной архитектуре этот аспект иногда упускают из виду, особенно когда речь идёт о строительстве высоких домов или зданий с нестандартными архитектурными решениями. Из-за сильных морозов или оттепелей, что для Тюмень вполне характерно, материалы, которые не обладают достаточной устойчивостью к перепадам температуры, быстрее теряют свои свойства.
В советское время жильё не строилось с коммерческими целями, а проектировалось с целью долгосрочного обеспечения жильем, и потому каждый проект проходил строгий государственный контроль.
Современные застройщики ориентируются на рынок, и многие девелоперы стремятся к быстрой окупаемости проектов. Это приводит к компромиссам в плане выбора материалов и удешевления затрат на технические работы.
«Сейчас приоритетом застройщиков является доход, и иногда это влияет на качество строительства. В результате новостройки, которые кажутся эстетичными и удобными на первый взгляд, могут не выдерживать испытание временем, особенно в условиях, когда снижается внимание к долговечности», — указывает строитель.
Вопрос долговечности современной застройки по сравнению с советскими зданиями в Тюмени остается открытым. Современные технологии позволяют строить быстро и эффективно, но это часто сопровождается рисками, связанными с использованием новых материалов и упрощением процессов. Советские здания до сих пор служат примером устойчивости и долговечности, их прочность была рассчитана на десятилетия вперед.
«Мы видим, как сейчас выглядят дома советской постройки, некоторые уже два раза пережили свой срок эксплуатации. Да, часть из них уже признана аварийным жильем. Но представьте, как через 20 или 50 лет будут выглядеть новостройки-высотки. Выстоят ли они? Ответ на этот вопрос может серьезно напугать», — указывает Сухова.
Специалист рекомендует внимательно оценивать постройку перед покупкой квартиры в нем, также стоит обратить внимание на документацию и материалы, использованные при строительстве.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на одной из стройплощадок упал кран, есть пострадавшие.