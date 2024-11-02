Огромный дефицит бюджета Тюменской области сохранится до 2027 года

В частности, сохранят действие инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, а также льготы в отношении инвесторов, осуществляющих реализацию региональных инвестиционных проектов, заключивших специальные инвестиционные контракты в сфере промышленности. Кроме того, в целях стимулирования инвестиционной активности предусмотрено расширение механизма применения инвестиционного налогового вычета держателями инвестиционных проектов Тюменской области посредством установления пониженной ставки, применяемой для расчета его предельной величины.