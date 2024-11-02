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Posted 2 ноября, 07:43

Published 2 ноября, 07:43

Modified 2 ноября, 07:45

Updated 2 ноября, 07:45

Бюджет Тюменской области будет дефицитным до 2027 года

Огромный дефицит бюджета Тюменской области сохранится до 2027 года

2 ноября 2024, 07:43
Фото: 1MI.

Бюджет Тюменской области будет дефицитным до 2027 года

Сюжет
Бюджет
Бюджет Тюменской области останется дефицитным в ближайшие два года. Согласно проекту основного финансового документа региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, дефицит будет сохранен до 2027 года.

Указано, что в 2025 году доходы бюджета составят 261,8 миллиарда рублей, расходы — 303 миллиарда, дефицит составит 41,2 миллиарда (ранее планировалось, что он не превысит 36,5 миллиарда). В 2026 году дефицит составит 40 миллиардов рублей (вместо 35,6 миллиарда), в 2027 году — 41,9 миллиарда рублей.

По итогам 2024 года дефицит бюджета Тюменской области достигнет 63,5 миллиарда рублей вместо ожидаемых ранее 35 миллиардов рублей.

Фото: nashgorod.ru

В документе указано, что несмотря на существенный дефицит бюджета, в регионе будет продолжена практика поддержки экономики посредством предоставления налоговых льгот.

В частности, сохранят действие инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, а также льготы в отношении инвесторов, осуществляющих реализацию региональных инвестиционных проектов, заключивших специальные инвестиционные контракты в сфере промышленности. Кроме того, в целях стимулирования инвестиционной активности предусмотрено расширение механизма применения инвестиционного налогового вычета держателями инвестиционных проектов Тюменской области посредством установления пониженной ставки, применяемой для расчета его предельной величины.

Продолжит действовать дополнительная налоговая поддержка организаций в сферах информационных технологий, телекоммуникаций и туризма, образования. Также будут сохранены льготы для малого бизнеса и т. д.

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Гасить дефицит бюджета тюменские власти намерены за счет привлечения коммерческих кредитов. Напомним, ранее правительство регионе размещало 10 тендеров на открытие кредитных линий на общую сумму 20 миллиардов рублей. Однако закупка была признана несостоявшейся из-за отсутствия поступивших заявок.

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