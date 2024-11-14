Тюменские власти хотят запустить струнный транспорт. Что это такое?

Posted 14 ноября, 06:13
Published 14 ноября, 06:13
Modified 14 ноября, 08:53
Updated 14 ноября, 08:53
«Современная технология имеет большой потенциал, и мы рассматриваем возможность реализации такого проекта в Тюменской области», — сообщил заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.
Возможность реализации проекта представители Тюменской области обсудила в рамках визита в Беларусь, где была представлена уникальная технология высокоскоростного струнного транспортного комплекса.
Заметим, что в Тюменской области уже не в первый раз поднимают вопрос о запуске новых видом общественного транспорта. В августе 2023 года губернатор региона заявлял о запуске к 2040 году скоростной сети автобусов. Сообщалось, что они будут курсировать по специальным выделенным полосам со скоростью, сравнимой с темпом движения скоростного трамвая.
Также о внедрении внеуличного транспорта (метро, монорельс или канатной дороги) заявляли в мэрии Тюмени. В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года отмечалось, что вопрос строительства линий для данного транспорта будет рассмотрен после 2031 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на линию на этой неделе вышли новые автобусы с валидаторами. Однако тюменцы уже столкнулись с проблемами в работе устройств — у пассажиров теперь списывается двойная оплата за проезд в общественном транспорте.