Тюменские власти хотят запустить струнный транспорт. Что это такое?

Заметим, что в Тюменской области уже не в первый раз поднимают вопрос о запуске новых видом общественного транспорта. В августе 2023 года губернатор региона заявлял о запуске к 2040 году скоростной сети автобусов. Сообщалось, что они будут курсировать по специальным выделенным полосам со скоростью, сравнимой с темпом движения скоростного трамвая.