nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 06:13

Published 14 ноября, 06:13

Modified 14 ноября, 08:53

Updated 14 ноября, 08:53

Тюменские власти рассмотрят возможность запуска надземного транспорта

Тюменские власти хотят запустить струнный транспорт. Что это такое?

14 ноября 2024, 06:13
Фото: INVESTTyumen.

Тюменские власти рассмотрят возможность запуска надземного транспорта

Сюжет
Общественный транспорт
Высокоскоростной струнный транспорт представляет из себя надземную транспортную систему с подвесными рельсами, прикрепленными к опорам. Благодаря чему полностью автоматизированные поезда могут развивать скорость до 500 км/ч.
«Современная технология имеет большой потенциал, и мы рассматриваем возможность реализации такого проекта в Тюменской области», — сообщил заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.
Фото: INVESTTyumen

Возможность реализации проекта представители Тюменской области обсудила в рамках визита в Беларусь, где была представлена уникальная технология высокоскоростного струнного транспортного комплекса.

Заметим, что в Тюменской области уже не в первый раз поднимают вопрос о запуске новых видом общественного транспорта. В августе 2023 года губернатор региона заявлял о запуске к 2040 году скоростной сети автобусов. Сообщалось, что они будут курсировать по специальным выделенным полосам со скоростью, сравнимой с темпом движения скоростного трамвая.

Также о внедрении внеуличного транспорта (метро, монорельс или канатной дороги) заявляли в мэрии Тюмени. В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года отмечалось, что вопрос строительства линий для данного транспорта будет рассмотрен после 2031 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на линию на этой неделе вышли новые автобусы с валидаторами. Однако тюменцы уже столкнулись с проблемами в работе устройств — у пассажиров теперь списывается двойная оплата за проезд в общественном транспорте.

Читайте также:
Копеечка — уважить батюшку: сколько в Тюмени стоит крещение и венчание?Популярный тюменский бар продают по цене квартирыПодушка проработала два дня: тюменцы застряли на ледовой переправе на середине реки
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Общественный транспорт#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика