Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды в Тюмени на выходные

По прогнозам метеорологов, в субботу, 16 ноября, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, в отдельных районах вероятны осадки в виде мокрого снега, гололедные явления. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит -4…+1, в ночные часы ожидается до -2…-7.