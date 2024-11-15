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Posted 15 ноября, 09:00

Published 15 ноября, 09:00

Modified 15 ноября, 09:02

Updated 15 ноября, 09:02

В Тюмени в выходные синоптики обещают плюсовую температуру и снег с дождем

Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды в Тюмени на выходные

15 ноября 2024, 09:00
Фото: 1MI.

В Тюмени в выходные синоптики обещают плюсовую температуру и снег с дождем

В предстоящие выходные дни на юге Тюменской области ожидаются гололед, мокрый снег и околонулевая температура воздуха.

По прогнозам метеорологов, в субботу, 16 ноября, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, в отдельных районах вероятны осадки в виде мокрого снега, гололедные явления. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит -4…+1, в ночные часы ожидается до -2…-7.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье существенно погода не изменится: переменная облачность, гололед, местами мокрый снег, ветер с порывами до 16 м/с и -3…+2 днем, до -1…-6 в темное время суток.

В понедельник, 18 ноября, в регионе потеплеет до +4. День пройдет при переменной облачности и преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +1…-4.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют осадки в виде снега, -2…+2, ветер до 11-12 м/с. Первый рабочий день новой недели, 18 ноября, в областной столице пройдет без осадков. Днем столбики термометров покажут +3…+1, в вечерние часы 0…+2.

Относительно теплая погода в Тюмени сохранится на протяжении ближайших двух недель.

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