Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды в Тюмени на выходные

Posted 15 ноября, 09:00
Published 15 ноября, 09:00
Modified 15 ноября, 09:02
Updated 15 ноября, 09:02
По прогнозам метеорологов, в субботу, 16 ноября, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, в отдельных районах вероятны осадки в виде мокрого снега, гололедные явления. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит -4…+1, в ночные часы ожидается до -2…-7.
В воскресенье существенно погода не изменится: переменная облачность, гололед, местами мокрый снег, ветер с порывами до 16 м/с и -3…+2 днем, до -1…-6 в темное время суток.
В понедельник, 18 ноября, в регионе потеплеет до +4. День пройдет при переменной облачности и преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +1…-4.
В Тюмени в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют осадки в виде снега, -2…+2, ветер до 11-12 м/с. Первый рабочий день новой недели, 18 ноября, в областной столице пройдет без осадков. Днем столбики термометров покажут +3…+1, в вечерние часы 0…+2.
Относительно теплая погода в Тюмени сохранится на протяжении ближайших двух недель.