Власти пояснили, почему в Тюмени стала дорогой картошка

Заметим, что с начала года в Тюменской области среди плодовоовощной продукции рост цен отмечен не только на картофель, но и репчатый лук (рост на 12,9%, до 39,3 рубля за килограмм), яблоки (рост на 10%, средняя цена килограмма сегодня превышает 140 рублей).