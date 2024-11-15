Власти пояснили, почему в Тюмени стала дорогой картошка

Posted 15 ноября, 08:12
Published 15 ноября, 08:12
Modified 15 ноября, 08:14
Updated 15 ноября, 08:14
В магазинах Тюмени картофель (немытый) стоит от 40 до 60 рублей, килограмм мытого картофеля продают от 95 до 120 рублей.
По данным информационного центра правительства Тюменской области, на повышение стоимости картофеля влияние оказали майские заморозки и, как следствие снижение урожайности. Также подорожание связано с ростом транспортных расходов, пишет 72.RU.
Заметим, что с начала года в Тюменской области среди плодовоовощной продукции рост цен отмечен не только на картофель, но и репчатый лук (рост на 12,9%, до 39,3 рубля за килограмм), яблоки (рост на 10%, средняя цена килограмма сегодня превышает 140 рублей).
Рост цен на плодовоовощную продукцию отмечен не только в Тюменской области, но и в других регионах России. В правительстве страны уже озадачились вопросом стабилизации цен на картофель, в частности.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос о возможности импорта картофеля из «дружественных» стран для удовлетворения спроса на него и стабилизации цен.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость сливочного масла с начала года выросла более чем на 160 рублей или 20,2%. Средняя цена пачки сегодня составляет 220-250 рублей.