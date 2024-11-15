Пропавшие без вести: про исчезнувших в Тюмени с 1997 года детей сняли фильм

12-летняя Аня Букрина, сводная сестра пропавшей в 1997 году Любы Симоновой, исчезла в феврале 2002 года. Девочка по просьбе мамы ушла на почту отправить письмо и не вернулась (она шла по той же дороге, по которой шла Люба, когда пропала). Спустя два месяца тело ребенка нашел один из водителей в 20-ти километрах от дома. Девочка была задушена и по всем признакам в плену ее морили голодом.