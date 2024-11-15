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Posted 15 ноября, 07:18

Published 15 ноября, 07:18

Modified 15 ноября, 07:20

Updated 15 ноября, 07:20

Про исчезнувших в Тюмени детей сняли фильм

Пропавшие без вести: про исчезнувших в Тюмени с 1997 года детей сняли фильм

15 ноября 2024, 07:18
Фото: 1MI.

Про исчезнувших в Тюмени детей сняли фильм

Сюжет
Пропавшие дети
На YouTube вышел видеоролик журналистки Елены Погребижской об исчезнувших в Тюмени с 1997 года детях. В часовом фильме вспоминают истории Ани Анисимовой, Алены Имамовой, пропавшей в 1999 году и других детей.

Елена Погребижская пообщалась с родными пропавших детей, которые рассказали подробности исчезновения детей, о том, как проходили поиски, как сегодня они живут и верят ли в то, что рано или поздно их дети найдутся.

Также в мини-фильме прозвучали истории двух пропавших в Тюмени девочек, которых нашли мертыми. Речь идет о Соне Телешевой и Ане Букрина. 10-летня Соня не вернулась из школы, а спустя трое суток ее тело обнаружили под мостом Мельникайте — ребенок был задушен. Трагедия произошла в феврале 2001 года.

12-летняя Аня Букрина, сводная сестра пропавшей в 1997 году Любы Симоновой, исчезла в феврале 2002 года. Девочка по просьбе мамы ушла на почту отправить письмо и не вернулась (она шла по той же дороге, по которой шла Люба, когда пропала). Спустя два месяца тело ребенка нашел один из водителей в 20-ти километрах от дома. Девочка была задушена и по всем признакам в плену ее морили голодом.

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«Это те, кого удалось найти. Но исчезновения детей продолжалось. Пугающую схожесть в истории исчезновений признавали, слово „маньяк“ не звучало», — отмечает Елена Погребижская.

Отметим, в целом с 1995 года в Тюменской области пропали без вести и все еще не найдены 17 несовершеннолетних — десять девочек и семь мальчиков. Самому старшему из них уже 46 лет, самому младшему — 20.

Тюменцы считают, что пропадавшие с 1997 года дети стали жертвой настоящего маньяка. При этом преступник все еще не найден.

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Ранее «Наш Город» писал, что 4 ноября одной из пропавших без вести девочек, Ане Анисимовой, исполнилось 26 лет. Со дня ее исчезновения прошло более 14 лет. В этом году в деле ребенка появились новый свидетель.

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