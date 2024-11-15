Стоимость килограмма сливочного масла в Тюмени превысила 1 тысячу рублей

Posted 15 ноября, 06:32
Published 15 ноября, 06:32
Modified 15 ноября, 06:34
Updated 15 ноября, 06:34
Цены на молоко и молочную в продукцию в регионе выросли на 12,4%. Средняя стоимость литра молока превышает 110 рублей, творога — 438 рублей. Килограмм сметаны продают за 391 рубль, 300-грамовая банка сметаны жирностью 15-20% стоит 105-140 рублей.
По словам специалистов департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, на рост цен на молочную продукцию и сливочное масло влияние оказали рост расходов на сырье и топливно-энергетические ресурсы. Также сказался на ценообразовании возниший на рынке молочной продукции дефицит молока.
Помимо молочной продукции в этом году существенный рост стоимости продемонстрировали хлебобулочные изделия — в среднем цены на хлеб увеличились на 11,7%. К примеру, стоимость 300-граммового батона сегодня уже превышает 50 рублей.
В целом в регионе с начала 2024 года продукты подорожали на 3%, непродовольственные товары выросли в цене на 5%, услуги — на 9,7%.
Ранее «Наш Город» писал, что с полок тюменских магазинов может исчезнуть молоко от свердловских производителей. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, местных молочников могут лишить льгот, если они будут поставлять продукцию за пределы региона.