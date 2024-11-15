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Posted 15 ноября, 06:32

Published 15 ноября, 06:32

Modified 15 ноября, 06:34

Updated 15 ноября, 06:34

В Тюменской области масло и молоко стали лидерами по росту цен в 2024 году

Стоимость килограмма сливочного масла в Тюмени превысила 1 тысячу рублей

15 ноября 2024, 06:32
Фото: 1MI.

В Тюменской области масло и молоко стали лидерами по росту цен в 2024 году

С начала года стоимость сливочного масла в регионе выросла на 20,2%. Сегодня килограмм данного продукта в среднем стоит 1 тысячу 29 рублей. Средняя стоимость 180-граммовой пачки 220-250 рублей.

Цены на молоко и молочную в продукцию в регионе выросли на 12,4%. Средняя стоимость литра молока превышает 110 рублей, творога — 438 рублей. Килограмм сметаны продают за 391 рубль, 300-грамовая банка сметаны жирностью 15-20% стоит 105-140 рублей.

По словам специалистов департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, на рост цен на молочную продукцию и сливочное масло влияние оказали рост расходов на сырье и топливно-энергетические ресурсы. Также сказался на ценообразовании возниший на рынке молочной продукции дефицит молока.

Помимо молочной продукции в этом году существенный рост стоимости продемонстрировали хлебобулочные изделия — в среднем цены на хлеб увеличились на 11,7%. К примеру, стоимость 300-граммового батона сегодня уже превышает 50 рублей.

В целом в регионе с начала 2024 года продукты подорожали на 3%, непродовольственные товары выросли в цене на 5%, услуги — на 9,7%.

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Ранее «Наш Город» писал, что с полок тюменских магазинов может исчезнуть молоко от свердловских производителей. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, местных молочников могут лишить льгот, если они будут поставлять продукцию за пределы региона.

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