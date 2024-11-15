Стоимость килограмма сливочного масла в Тюмени превысила 1 тысячу рублей

Ранее «Наш Город» писал, что с полок тюменских магазинов может исчезнуть молоко от свердловских производителей. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, местных молочников могут лишить льгот, если они будут поставлять продукцию за пределы региона.